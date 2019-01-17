Оля Полякова і її 13-річна донька продемонстрували свої фігури на відпочинку: сексуальні фото

Знаменита українська артистка Оля Полякова відправилася на відпочинок зі своєю 13-річною донькою Марією. 35-річна співачка поділилася з шанувальниками гарячими фото, на яких вона і Маша позують у купальниках.

Нові знімки Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах популярна співачка і її 13-річна донька Маша впевнено позують перед камерою на палубі розкішної яхти. Ймовірно, саме на відпочинку українська артистка відсвяткувала своє 35-річчя у четвер, 17 січня.

Для ефектних фото дівчата одягнули однакові купальники чорного кольору з яскраво-рожевим написом на топі "Miami". Вони позували, сидячи на палубі, в однакових позиціях, тримаючись за руки, а також боком, обіймаючись, що дозволило розглянути тонкі талії зіркової мами і її підрослої доньки.

Кажуть, ми подібні! Та невже? Подібні?,

– жартівливо прокоментувала фото Оля Полякова.



Оля Полякова і її 13-річна донька Маша / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова і її 13-річна донька Маша / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова і її 13-річна донька Маша / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова і її 13-річна донька Маша / Instagram / @polyakovamusic