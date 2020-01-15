Оля Полякова під час виступу у Чикаго розчулила прихильників промовою про Україну: відео

На Різдво розпочався концертний тур Олі Полякової по США та Канаді. Під час виступу у Чикаго, де зірка зібрала аншлаг, вона вразила українську діаспору своєю патріотичною промовою.

У рамках перших гастролей "Королева ночі" по Америці та Канаді, Полякова дала концерти у Маямі, Торонто, Чикаго та Нью-Йорку. Усі вони зібрали повні зали глядачів. Проте найемоційнішим став виступ в Чикаго, який пройшов у North Shore Center For Performing Arts. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, до сліз розчуливши аудиторію.

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"Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я… Щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!" – з такими словами виступила Оля Полякова.

Зірка ніколи не приховувала своєї громадянської позиції, тому не дивно, що виступила з такою промовою під час туру

Навесні минулого року Оля Полякова оголосила про створення першої партії жінок України. Партія не брала участі на виборах влітку 2019 року, проте знаменитість додала, що створила її, бо "саме зараз суспільство готове змінювати систему". На цьому Оля Полякова відклала політичні амбіції та активно зайнялась своєю вокальною кар'єрою.