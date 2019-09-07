Оля Полякова похизувалася довгими ногами в рекламі спільної колекції з Андре Таном: фото

Популярна українська співачка Оля Полякова спільно з дизайнером Андре Таном створила капсульну колекцію, яку присвятила гранд-шоу "Королева Ночі", яку вона покаже жовтня в столичному Палаці спорту.

Перші фото з рекламного кампейну Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зірка представила капсульну колекцію зручних худі, головних уборів та сумок, які виконані у чорному та золотому кольорах. Одяг доповнили корони і написи: "Ти – Королева".

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Співачка хотіла створити зручну "капсулу", яку можна приміряти кожного дня і відчувати себе королевою.

Не важливо скільки тобі років, який у тебе ріст, статура, професія. Головне, ким ти себе почуваєш! Жінки повинні бути королевами, тому що для них це властива риса. І це головний месседж нашого нового творіння,

– додала у підписі артистка.

Оля Полякова вирішила стати лицем своєї колекції та знялася у сміливих образах, засвітивши довгі ноги та струнку фігуру.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic





Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic