Оля Полякова похизувалася засмагою в купальнику та розповіла про власну необачність

Головна білявка українського шоу-бізнесу відправилася на відпочинок до сонячної Мексики, прихопивши з собою молодшу доньку Алісу. Зірка опублікувала фото у яскравому купальнику, продемонструвавши свою струнку фігуру та підтягнуті сідниці.

Популярна українська співачка виділяється з-поміж колег по сцені своїми епатажними образами та відвертим мінісукнями, які підкреслюють її приголомшливі стрункі ноги. Проте для пляжних виходів Олі Поляковій не варто перейматися про вбрання, адже головною окрасою стане її спортивне тіло.

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Так, виконавиця після успішних виступів у США та Канаді вирішила відпочити від творчої діяльності разом з 8-річною донькою Алісою на узбережжі Карибського моря. Як повідомила зірка на сторінках свого інстаграму, перед вильотом з Чикаго вона загубила паспорт з візою для себе та доньки. Проте Поляковій все ж допомогли віднайти документи й зараз співачка може насолоджуватися сонцем і морським повітрям.

Автором звабливих кадрів з Мексики став продюсер знаменитості Михайло Ясинський, який традиційно фотографує Полякову під час робочих поїздок. Співачка позувала у суцільному яскравому жовтому купальнику з чорним написом на грудях. Пляжний образ підкреслили масивні чорні окуляри.

Важко не зауважити, що, незважаючи на щільний графік, зірка таки знаходить час, аби тримати себе у чудовій формі. Тілу 35-річної співачки можуть позаздрити навіть значно молодші зіркові колеги.



Оля Полякова в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова в Мексиці / Instagram / @polyakovamusic