Оля Полякова потрапила під крапельницю: несподівані подробиці

Українська співачка Оля Полякова, яка їхала до салону краси, потрапила у неприємний інцидент. Артистка вдарилася головою об автомобіль і отримала травму.

У результаті – Полякова потрапила під крапельницю. Про це зірка розповіла в Instagram-stories своїм шанувальникам.

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"Ви не повірите, чим закінчився мій похід у салон. Я вдарилася головою об верх машини і лежу під крапельницею", – розповіла співачка.



Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic

Однак довго у лікарні Оля не затрималась. Через декілька годин Полякова опублікувала ще одне відео з яскравим макіяжем та ідеальною укладкою.

Незважаючи на те, що голова моя болить, корпоратив відпрацювати потрібно, бо люди чекають. Тому ось у такому ось стані я, після крапельниці, їду працювати,

– повідомила вона.



Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic