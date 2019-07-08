Оля Цибульська оголила сідниці на спекотному фото

Співачка Оля Цибульська – одна з найактивніших блогерів серед українських знаменитостей. Днями вона вкотре розбурхала мережу пікантною світлиною.

На кадрі видно, як Оля Цибульська позує у чорно-білій ванній кімнаті. Зірка, вбрана у сріблясте боді з підтяжками, сексуально сперлась на раковину, оголивши при цьому свої пружні сідниці. Ще більшої пікантності селфі надала не акуратна зачіска Олі Цибульської та її вечірній макіяж з акцентом на губи.

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Вже у самому дописі поп-співачка звернулась до своїх прихильників, які тільки закінчили навчання у школі. Оля Цибульська зізналась, що чимало випускників запитували її про життя в українському шоу-бізнесі. Тому зірка вирішила не тільки трішки оголити своє тіло, але душу, відверто розповівши про переваги та недоліки її професії.

"Сцена – один з найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті. Часто люди не пробачають легкості і сміливого танцю на краю ризику. Когось сцена скидає, як норовливий бик свого тореро. Багато хто пропав в цьому цунамі. Мало хто вистояв. Це не просто професія. Артистів колись навіть ховали окремо від звичайних людей, бо вважали дуже грішними. Але на сцені ти мусиш прожити всі смертні гріхи, щоб глядач почувався святим і живим. А потім година під душем в тиші і знов можеш починати нову історію", – розповіла Оля Цибульська.



Оля Цибульська оголила сідниці / Instagram / @cybulskaya

Як Оля Цибульська стала співачкою? До всеукраїнської слави запальній Олі Цибульській із Радивилова довелось взяти участь у чималій кількості вокальних проектів. У підлітковому віці та в студентські роки вона виступала в команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Щасливим квитком до її слави став вокальний проект "Фабрика зірок". У 2007 році Оля Цибульська тріумфально підкорила його та отримала шалену популярність.



Перед сольною кар'єрою артистка була учасницею гурту "Опасные связи". Однак дует з Олександром Бодянським протривав 2 роки. Згодом зірка вела чимало телепроектів та водночас записувала нові пісні.