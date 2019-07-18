Оля Цибульська перевтілилась в Дженніфер Лопес у новому проекті: фото та відео

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Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес
Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес / Колаж LifeStyle 24

Українська співачка Оля Цибульська продовжує дивувати своїх прихильників. У своєму блозі вона опублікувала спекотні кадри, на яких постала в образі знаменитої Дженніфер Лопес.

За інформацією представників співачки, Оля Цибульська перевтілилась в американську поп-діву для зйомок нового телепроекту. В якій саме програмі глядачі зможуть побачити зірку в несподіваному образі, наразі не розголошується. Однак, згідно з Instagram-Stories, це буде нове розважальне шоу Лесі Нікітюк. 

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Перед камерою Оля Цибульська постала у літньому образі: білих шортах та блузі, зав'язаній на талії. Співачка приміряла перуку з хвилястим волоссям, яка й нагадувала стиль Дженніфер Лопес. 

Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес
Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес / Прес-служба

Після зйомок Оля Цибульська зняла відео в гримерці, де станцювала перед камерою під свій новий трек "Море". У запалі артистка облила себе водою та запропонувала прихильникам долучитись до танцювального флешмобу. 

 

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Теги: LifeStyle Оля Цибульська Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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