Оля Цибульська перевтілилась в Дженніфер Лопес у новому проекті: фото та відео

Українська співачка Оля Цибульська продовжує дивувати своїх прихильників. У своєму блозі вона опублікувала спекотні кадри, на яких постала в образі знаменитої Дженніфер Лопес.

За інформацією представників співачки, Оля Цибульська перевтілилась в американську поп-діву для зйомок нового телепроекту. В якій саме програмі глядачі зможуть побачити зірку в несподіваному образі, наразі не розголошується. Однак, згідно з Instagram-Stories, це буде нове розважальне шоу Лесі Нікітюк.

Читайте також: Оля Цибульська оголила сідниці на спекотному фото

Перед камерою Оля Цибульська постала у літньому образі: білих шортах та блузі, зав'язаній на талії. Співачка приміряла перуку з хвилястим волоссям, яка й нагадувала стиль Дженніфер Лопес.



Оля Цибульська в образі Дженніфер Лопес / Прес-служба

Після зйомок Оля Цибульська зняла відео в гримерці, де станцювала перед камерою під свій новий трек "Море". У запалі артистка облила себе водою та запропонувала прихильникам долучитись до танцювального флешмобу.