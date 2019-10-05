Оля Цибульська засвітила пишний бюст на пляжі: звабливе фото

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Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська відправилася на відпочинок до турецького курорту у містечко Текірова, що поблизу Кемеру. Зірка розбурхала уяву шанувальників у мережі вже з першою опублікованою світлиною.

Оля Цибульська розмістила на своїй сторінці в інстаграмі знімок у чорному купальнику, підкресливши пишний бюст, на пляжі. Зірка зібрала волосся у пучок та доповнила образ сонцезахисними окулярами.

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Підписники у мережі бурхливо відреагували на опубліковане фото і засипали жінку компліментами у коментарях.

"Як після такого побаченого працювати сьогодні? Цибульська, ти би не провокувала народ", "Як завжди красуня", "Олю, будьте обережні, щоб вас пірати не вкрали", "Апетитна дівчина", – пишуть шанувальники.

Одна з прихильниць співачки також додала, що летіла разом з Цибульською в одному літаку, але не впізнала її. На це Оля жартівливо відписала: "Коли я не нафарбована, то схожа на Вітю Павліка".

Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Яким був шлях до успіху Олі Цибульської? До всеукраїнської слави запальній Олі Цибульській із Радивилова довелось взяти участь у чималій кількості вокальних проектів. У підлітковому віці та в студентські роки вона виступала в команді КВН та конкурсах, які не приносили їй визнання. Щасливим квитком до її слави став вокальний проект "Фабрика зірок". У 2007 році Оля Цибульська тріумфально підкорила його та отримала шалену популярність.

Перед сольною кар'єрою артистка була учасницею гурту "Опасные связи". Однак дует з Олександром Бодянським протривав 2 роки. Згодом зірка вела чимало телепроектів та водночас записувала нові пісні.

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Теги: LifeStyle Відпочинок Новини LifeStyle Еротика Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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