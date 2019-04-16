Оля Цибульська засвітила стрункі ніжки на курорті в Анталії

Днями українська зірка Оля Цибульська відправилася у відрядження в курортне місто Туреччини Анталію. Однак, попри роботу, співачка та ведуча знайшла час відпочити на березі моря та зробити для своїх шанувальників ефектний кадр.

Насичений робочий графік і чимало робочих планів не дозволяють Олі Цибульській довго засиджуватися на одному місці. Так, днями українська співачка та ведуча відправилася в Анталію. Попри те, що сезон у Туреччині ще не відкрився, знаменитості вдалося поніжитися під сонцем і провести час на березі Середземного моря.

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Для відпочинку на узбережжі Оля Цибульська обрала блідо-рожеву спортивну кофту, оскільки квітнева турецька погода ще не дозволяє роздягатися до спідньої білизни. Але от ніжки співачка наважилася оголити.

Поруч з нею стояли книга та пляжна сумка, а обличчя прикривали світлі сонцезахисні окуляри. Оля позувала перед камерою на фоні неймовірних Анталійських краєвидів, піднявши руки вгору за заплющивши очі.