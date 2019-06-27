Оля Цибульська знялась у кліпі без білизни: спекотне відео

Співачка та телеведуча Оля Цибульська продовжує вражати своїх прихильників музичними новинками. Сьогодні, 27 червня, зірка презентувала кліп на пісню "Море", який вишов досить спекотним.

За словами Олі Цибульської, сам трек "Море" був для неї своєрідним експериментом, адже вона написала його ще під час роману зі своїм чоловіком. Артистка вирішила бути цілком відвертою зі своїми прихильниками та зізналась, що пісня є дуже особливою та показує важливий етап її життя.

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"Цю пісню я написала багато років тому, коли мені бракувало найбажанішої в світі людини. На той момент я вже зустрічалася зі своїм майбутнім нареченим, але продюсери, з якими працювала після великого телевізійного проекту, вимагали регулярно з’являтися на публіці з різними чоловіками, аби підігрівати цікавість преси", – розповіла Оля Цибульська.

Така гра з особистим життям ледь не обернулась розривом стосунків. Оля Цибульська це зрозуміла, коли її коханий вирішив припинити роман та скасував запланований відпочинок. Тоді у роздумах про своє майбутнє артистка і написала літній трек "Море".

За два дні до нашого рейсу в Іспанію вийшла чергова обкладинка про мій новий бурхливий "роман". Коханий не витримав, сказав, що більше не може ні з ким мене ділити і пішов. На море ми не полетіли. Я сиділа в своїй задушливій квартирі і згадувала його дотики. Саме тоді народилася ця пісня і саме тоді я зрозуміла чим насправді ризикую. Тієї ж ночі знайшла його і пообіцяла, що тепер наше щастя буде тільки нашим,

– поділилась Оля Цибульська.

Саме тому співачка вирішила не показувати обличчя свого чоловіка та берегти його від зайвої уваги громадськості. До такої відвертої історії Оля Цибульська спільно з режисером Роксоланою Кравчук зняли спекотний кліп. У ролику співачка постала у спідниці та сорочці, зав'язаній на талії. Таким чином Оля Цибульська відновила спогади про написання пісні "Море", обравши досить пікантну форму.

Оля Цибульська "Море": дивіться відео нового кліпу

Оля Цибульська – "Море": текст пісні

Не питай, що буде

Не кажи про завтра

І не хочу знати, чий ти був колись

Ми шукали вихід з півночі на захід

І як згасло світло, просто розійшлись

Я просила небо, щоби впали зорі

Я кричала сонцю: "Більше не світи!"

Я благала море, щоб втопилось горе

Але мілке море, бо не поруч ти

Приспів:

Море як ти

На моїх грудях

не лишає сліди

Море як ти

На мокрих грудях не лишає

Сліди

Ай лелей лелей лелей лелей лелей

Море

Ай лелей лелей лелей лелей лелей

Море

Знов не гріє літо

І вино з бокалу

Виливаю в #море, бо давно не п’ю

Я тобі дзвонила

Я тобі мовчала

Але штормить знову

Baby, I love you

Я просила небо, щоби впали зорі

Я кричала сонцю: "Більше не світи!"

Я благала море, щоб втопилось горе

Але мілке море, бо не поруч ти

Приспів