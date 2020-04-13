Оля Цибульсьска зворушливо привітала тата з днем народження: сімейне фото

Популярна українська виконавиця Оля Цибульська поділилася ніжною сімейною світлиною на честь дня народження тата. На знімку артистка позує разом із батьками та братом Сергієм.

Багато знаменитостей надають перевагу залишати особисте життя подалі від сторонніх очей. Проте інколи вони роблять винятки та показують прихильникам особливі та яскраві моменти. Оля Цибульська також вирішила поділитися з шанувальниками сімейною подією і опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі зворушливе привітання для батька.

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На фотографії бачимо Олю, її батьків та брата. Сім'я щаслива та усміхнена. Хоча у світі складна ситуація та ледь не в кожній країні оголошено карантин, та вони змогли відсвяткувати день народження у маленькій компанії з найріднішими.

Хто більше схожий на тата: я чи брат? Вітайте красунчика! Тату, з днем народження! Вибрати справжню і найкращу жінку, щоб викохати таких, як ми з Сергієм дітей – найважливіший талант для чоловіка. Бо коли світ хитається, а на все людське накладено карантин, єдине що гріє – сім'я. Нехай так буде ще мінімум сто років. Любимо тебе дуже,

– написала в пубілкації зірка.



Оля Цибульська з батьками та братом / Instagram / @cybulskaya

Прокоментувала світлину і мама Олі Наталя. Вона подякувала дітям за свято, подарунки та накритий стіл.