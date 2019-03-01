Олю Цибульську до сліз розчулила історія маленької шанувальниці: цікаві деталі

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Олю Цибульську до сліз розчулила історія маленької шанувальниці: цікаві деталі
Олю Цибульську до сліз розчулила історія маленької шанувальниці: цікаві деталі / Фото з особистого архіву співачки

Відома співачка і ведуча Оля Цибульська записала відверте відео з гримерки відразу після закінчення Великого Весняного Концерту в Палаці Україна.

У своєму Instagram- блозі артистка розповіла, що після виступу її чекала маленька дівчинка, яка тремтячими руками подарувала саморобний подарунок. Міцно обійняла і зізналася, що вивчає пісні Олі в музичній школі, тому що мріє, як і вона, колись виступати перед десятками тисяч людей.

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Цибульську настільки зворушила історія юної шанувальниці, що вона пообіцяла допомогти виконати її мрію. У маленькій дівчинці популярна артистка впізнала себе у дитинстві – наївну, наполегливу і з вірою в диво.

Коли ти дитина і мрієш про сцену, ти, звичайно, десь там всередині грієш це бажання вийти, побачити велику кількість людей в прямому ефірі, відчути ваші серця, але здається, що це десь далеко – в книжках, по телевізору і зовсім не з тобою
– поділилась Оля.

Оля Цибульська та Нікіта Доьринін у якості ведучих на
Оля Цибульська та Нікіта Добринін у якості ведучих на "Великому весняному концерті"

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Оля не тільки заспівала на сцені "Великого Весняного Концерту", а і провела його у якості ведучої. Співведучим ж на цій події був новий холостяк країни – Нікіта Добринін.

Дивіться пост Олі Цибульської у Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчора після концерту до мене підійшла дівчинка, міцно обняла і передала зворушливий подарунок. А ще зізналася, що в музичній школі вивчає мою пісню #Дівчинка і як я мріє колись виступати перед десятками тисяч людей Я впізнала в ній себе - маленьку Олю, яка з феном в руках і в маминих підборах перед дзеркалом співала пісні тих, з ким сьогодні виступала на одній сцені Мрійте і вірте в себе Все збувається! #оляцибульська #мамаартистка #ябуланеготова

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

 

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Теги: LifeStyle Оля Цибульська Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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