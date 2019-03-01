Олю Цибульську до сліз розчулила історія маленької шанувальниці: цікаві деталі

Відома співачка і ведуча Оля Цибульська записала відверте відео з гримерки відразу після закінчення Великого Весняного Концерту в Палаці Україна.

У своєму Instagram- блозі артистка розповіла, що після виступу її чекала маленька дівчинка, яка тремтячими руками подарувала саморобний подарунок. Міцно обійняла і зізналася, що вивчає пісні Олі в музичній школі, тому що мріє, як і вона, колись виступати перед десятками тисяч людей.

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Цибульську настільки зворушила історія юної шанувальниці, що вона пообіцяла допомогти виконати її мрію. У маленькій дівчинці популярна артистка впізнала себе у дитинстві – наївну, наполегливу і з вірою в диво.

Коли ти дитина і мрієш про сцену, ти, звичайно, десь там всередині грієш це бажання вийти, побачити велику кількість людей в прямому ефірі, відчути ваші серця, але здається, що це десь далеко – в книжках, по телевізору і зовсім не з тобою

– поділилась Оля.



Оля Цибульська та Нікіта Добринін у якості ведучих на "Великому весняному концерті"

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Оля не тільки заспівала на сцені "Великого Весняного Концерту", а і провела його у якості ведучої. Співведучим ж на цій події був новий холостяк країни – Нікіта Добринін.

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