Онлайн-концерт Євробачення-2020: де і коли дивитися

Організатори Євробачення-2020 скасували конкурс через пандемію коронавірусу, але натомість вирішили влаштувати альтернативне шоу. Онлайн-концерт відбудеться 16 травня о 22:00 за київським часом. Переглянути його можна на телеканалі "UA: Перший".

Пандемія коронавірусу змусила багатьох відмовитися від своїх планів та залишитися вдома. Також довелося скасувати культурні заходи, до числа яких входить і Євробачення-2020. Проте для шанувальників придумали альтернативне шоу, за допомогою якого можливо побачити виступи конкурсантів, не виходячи з дому.

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Онлайн-концерт Europe Shine A Light відбудеться 16 травня. Виступлять претенденти від країн, які мали змагатися за перемогу в конкурссі і триватиме це дійство 2 години.

Транслюватимуть шоу телеканали 41 країни-учасниці. Також захід покажуть у Чорногорії, Бельгії, Боснії і Герцеговині, Казахстані та Косові. Прямий ефір можна буде подивитися на ютуб-каналі Євробачення.

В Україні альтернативне шоу покажуть на "UA: Перший".

У такий спосіб організатори намагаються пітримати шанувальників у складний час та розважити їх. Обіцяють, що під час концерту буде багато приємних сюрпризів.