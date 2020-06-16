Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко та соліст гурту The Maneken Євген Філатов 14 травня стали батьками. У зіркового подружжя народився первісток Олександр. Усю свою вагітність ONUKA ретельно приховувала від чужих очей, радісною новиною з усіма поділилася лише після народження сина.

У своєму першому інтерв’ю в ролі мами Ната Жижченко розповіла про те, як вперше дізналася, що стане мамою та чому вирішила приховати свою вагітність від публіки, інформує Viva.

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"Мені не хотілось робити з цього подію і мусолити кожну дрібницю вагітності в інфополі. Спершу не ділилися навіть з учасниками гурту, мені хотілося відпрацьовувати на сто відсотків, щоб не було до мене якихось поблажок. Минулого року у нас був тур Китаєм, США, де ніхто навіть не підозрював вагітність. План був такий: якщо працюємо, то працюємо всі на повну силу, як завжди. Ніхто крім Жені не знав про те, що у нас відбувається", – зазначила Жижченко.



Ната Жижченко та Євген Філатов з сином / Instagram / @happydarina

Музикантка додала, що їй все одно довелося б робити паузу в гастрольному графіку, аби попрацювати над новим матеріалом ONUKA. Тож навіть, якби не вагітність, все одно б довелося зробити перерву, адже робота нон-стоп неабияк втомлює.

Останні місяці вагітності Нати Жижченко збіглися із введенням карантину в Україні, тож постійне перебування вдома не дало шанувальникам дізнатися про її особливе становище. Момент, коли вона вперше дізналася про вагітність пам’ятає дуже добре.

Спочатку відібрало дар мови, а потім вже прийшло розуміння, що на все свій час. Попри мої плани на життя, у життя на мене є свої погляди",

– згадала виконавиця.

Євген Філатов зазначив, що це був один з найяскравіших моментів не тільки у їхній спільній історії з Наталею, але й усьому житті. Чоловік додав, що новина про вагітність була довгоочікуваною.



Євген Філатов з сином / Instagram / @happydarina

Солістка гурту ONUKA розповіла, що сина Олександром назвали на честь її дідуся.

"Зупинилися на імені Олександр — на честь мого діда, я продовжую його лінію. До того ж у мене тато і старший брат — Олександри. У нашому роді люди дуже консервативно ставляться до вибору імен. Можливо, це своєрідний стрижень, який тримає зв’язок поколінь", – зазначила виконавиця.

Ната також додала, що в декрет йти не планує, адже попереду шанувальників гурту ONUKA чекає багато новин.



Ната Жижченко з сином / Instagram / @happydarina