Онука Софії Ротару знялася у атмосферній зимовій фотосесії: яскраві фото

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Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко
Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко / Instagram/ @iamsofiaeve

17-річна внучка знаменитої української співачки Софії Ротару поділилася зі своїми шанувальниками знімками з нової фотосесії. Розкішна Соня Євдокименко постала у зйомці у білосніжному образі.

Нещодавно внучка Софії Ротару взяла творчий псевдонім Sofia Eve і оголосила про випуск першого синглу. Пісня вийшла в світ в листопаді 2018 року. Ймовірно, дівчина вирішила йти по слідах своєї бабусі. Однак 17-річна Соня Євдокименко намагається підкорити не лише шоу-бізнес, але й світові подіуми.

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Як відомо, вона успішно працює моделлю за кордоном, знімається для російських глянців та проводить багато часу в столиці моди – Мілані. Соня легко позує перед камерою і поводить себе досить невимушено. Так, знімки з нової фотосесії 17-річна модель і співачка-початківець опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Внучка Софії Ротару постала перед багатотисячною аудиторією в білосніжному образі. Вона позувала біля високих ялинок, вкритих снігом, у білій об'ємній шубі, а на її руках сиділа мила собака.

Внучка Софії Ротару
Соня Євдокименко / Instagram / @iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару
Онука Софії Ротару знялася у зимовій фотосесії / Instagram / @iamsofiaeve

Соня Євдокименко
Sofia Eve / Instagram / @iamsofiaeve

Також у день Святого Миколая Соня Євдокименко поділилась знімком, зробленим в приміщенні. На фото дівчина позувала у халаті, оголивши ніжку, біля прикрашеної ялинки. Під знімком вона закликала шанувальників зателефонувати до близьких, поки не стало пізно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sofia Eve (@iamsofiaeve)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Софія Ротару
Джерело: 24 канал
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