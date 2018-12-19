Онука Софії Ротару знялася у атмосферній зимовій фотосесії: яскраві фото

17-річна внучка знаменитої української співачки Софії Ротару поділилася зі своїми шанувальниками знімками з нової фотосесії. Розкішна Соня Євдокименко постала у зйомці у білосніжному образі.

Нещодавно внучка Софії Ротару взяла творчий псевдонім Sofia Eve і оголосила про випуск першого синглу. Пісня вийшла в світ в листопаді 2018 року. Ймовірно, дівчина вирішила йти по слідах своєї бабусі. Однак 17-річна Соня Євдокименко намагається підкорити не лише шоу-бізнес, але й світові подіуми.

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Як відомо, вона успішно працює моделлю за кордоном, знімається для російських глянців та проводить багато часу в столиці моди – Мілані. Соня легко позує перед камерою і поводить себе досить невимушено. Так, знімки з нової фотосесії 17-річна модель і співачка-початківець опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Внучка Софії Ротару постала перед багатотисячною аудиторією в білосніжному образі. Вона позувала біля високих ялинок, вкритих снігом, у білій об'ємній шубі, а на її руках сиділа мила собака.



Соня Євдокименко / Instagram / @ iamsofiaeve



Онука Софії Ротару знялася у зимовій фотосесії / Instagram / @ iamsofiaeve



Sofia Eve / Instagram / @ iamsofiaeve

Також у день Святого Миколая Соня Євдокименко поділилась знімком, зробленим в приміщенні. На фото дівчина позувала у халаті, оголивши ніжку, біля прикрашеної ялинки. Під знімком вона закликала шанувальників зателефонувати до близьких, поки не стало пізно.