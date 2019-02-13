ONUKA зіграла мелодії на глиняних свищиках, яким понад 300 років: відео

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Українська музикантка Ната Жижченко
Українська музикантка Ната Жижченко / 24 канал

Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко записала музичний супровід до виставки "Традиційні гаджети" у Музеї історії міста Києва.

Вперше у музеї історії Києва вирішили показати повну колекцію керамічної іграшки. На виставці представлені експонати часів заснування Києва: глиняні коники та пташки, яких ще називають "свищиками".

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Понад 300 років ці забавки для дітей не видавали жодного звуку та зберігалися у музейних фондах – ніхто й подумати не міг, що ці старовинні експонати можуть стати повноцінними інструментами.

Глиняні свищики
ONUKA зіграла мелодії на глиняних свищиках

"Вважалося, що глиняні свищики могли відлякувати злих духів. Звісно, це міфологія", – розповів куратор виставки "Традиційні гаджети" Олександр Пашковський.

Працівники київського музею самі запропонували молодій українській зірці з гурту ONUKA зіграти на артефактах.

Думала, свист якийсь буде чи сиплий звук. Та я була здивована, що там є повний лад й можна навіть зіграти мелодії повноцінні. Музика – це щось вічне, що може об'єднати покоління,
– прокоментувала фронтвумен гурту.

Й додала, що не можна було брати свищики додому чи навіть потренуватися грі, адже ці експонати – дуже цінні.

Мелодії, які записала Ната Жижченко, стали музичним оформленням виставки, а одна з них буде повноцінною піснею гурту ONUKA.

Дивіться відео: ONUKA записала унікальні мелодії на музейних експонатах

 

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Новини культури Мистецтво Виставка ONUKA
Джерело: 24 канал
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