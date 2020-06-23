Оперний театр в Барселоні відкрився після тривалого карантину. Музиканти зіграли неймовірний концерт для рослин для того, щоб показати наскільки глядачі є важливими для артистів.

Барселонський великий оперний театр "Лісеу" відновив роботу після 3-місячного карантину. Перший концерт після тривалої перерви музиканти провели для рослин. Дивовижні фото швидко розлетілися мережею та викликали захоплення у користувачів.

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На виступі були присутні майже 2300 рослин у горщиках. Їх розмістили на глядацькі місця та повністю заповнили зал. Під час концерту артисти виконали твір італійського оперного композитора Джакомо Пуччіні "Хризантеми". Люди могли насолодитися неймовірним дійством в онлайн-режимі.

Музиканти таким чином прагнули показати, наскільки для них важливі глядачі. Також вони мали за мету обміркувати ситуацію, у якій опинилося людство через пандемію коронавірусу.

У той час, коли велика частина людства перебуває в замкнутих просторах і змушена відмовитися від руху, природа підкралася вперед, щоб зайняти місця, якими ми поступилися,

– зазначив художній керівник театру.



Оперний театр в Барселоні провів концерт для рослин / Фото: Getty Images



У Барселоні зіграли концерт для рослин / Фото: Getty Images



Оперний театр "Лісеу" в Барселоні / Фото: Getty Images

Після концерту усі рослини передадуть справжнім героям нашого часу – лікарям, які допомагають боротися з COVID-19 та рятують тих, хто заразився коронавірусом. Це буде маленька подяка для медпрацівників, які працюють, не покладаючи рук.