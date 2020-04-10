Опра Вінфрі виділить 10 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Знаменита американська телеведуча та акторка Опра Вінфрі долучилася до числа зірок світового шоу-бізнесу, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Вона пожертвує на це 10 мільйонів доларів, з яких мільйон надійде до продовольчого фонду Америки.
Для подолання пандемії COVID-19 необхідні чималі зусилля. Улюблениця мільйонів телеглядачів вирішила також долучитися до цього процесу і заявила, що віддасть 10 мільйонів доларів на боротьбу зі смертельним вірусом.
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Про свій внесок Вінфрі розповіла на особистій сторінці в твіттері. Вона розподілить кошти між містами Сполучених Штатів Америки. Таким чином Опра намагається допомогти народу, з яким виросла.
Я дарую 10 мільйонів доларів США, щоб допомогти американцям під час цієї пандемії в різних містах країни та в районах, де я виросла,
– каже телеведуча.
Зазначимо, станом на 9 квітня США посідає перше місце за кількістю інфікованих у світі. Там виявили понад 455 тисяч заражень COVID-19 і щодня реєструють рекордні кількості смертей. Загалом у світі підтверджено 1 584 490 випадків захворювання коронавірусом, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 пацієнтам. Найнадійнішим засобом захисту є самоізоляція. Лише так ризик інфікування зменшується до мінімального.
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