Опра Вінфрі виділить 10 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Знаменита американська телеведуча та акторка Опра Вінфрі долучилася до числа зірок світового шоу-бізнесу, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Вона пожертвує на це 10 мільйонів доларів, з яких мільйон надійде до продовольчого фонду Америки.

Для подолання пандемії COVID-19 необхідні чималі зусилля. Улюблениця мільйонів телеглядачів вирішила також долучитися до цього процесу і заявила, що віддасть 10 мільйонів доларів на боротьбу зі смертельним вірусом.

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Про свій внесок Вінфрі розповіла на особистій сторінці в твіттері. Вона розподілить кошти між містами Сполучених Штатів Америки. Таким чином Опра намагається допомогти народу, з яким виросла.

Я дарую 10 мільйонів доларів США, щоб допомогти американцям під час цієї пандемії в різних містах країни та в районах, де я виросла,

– каже телеведуча.

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

Зазначимо, станом на 9 квітня США посідає перше місце за кількістю інфікованих у світі. Там виявили понад 455 тисяч заражень COVID-19 і щодня реєструють рекордні кількості смертей. Загалом у світі підтверджено 1 584 490 випадків захворювання коронавірусом, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 пацієнтам. Найнадійнішим засобом захисту є самоізоляція. Лише так ризик інфікування зменшується до мінімального.



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