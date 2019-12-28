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Оприлюднена дата виходу другого сезону серіалу "Мандалорець"

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"Мандалорець" / Twitter / @Jon_Favreau

Творці серіалу взялися за зйомки другого сезону одразу ж після успішного запуску першої частини. Робота над продовженням культового екшену всесвіту "Зоряних воєн" стартувала 14 листопада, а дебютний вихід на світові екрани відбудеться вже восени наступного року.

Новиною про вихід другого сезону серіалу "Мандалорець" поділився шоураннер проєкту Джон Фавро. На особистій сторінці в твіттері він опублікував фото фігури геморріанця – зеленошкірої свиноподібної істоти з планети Гаммор. Припускають, що саме він стане одним одним з персонажів наступного сезону. 

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Прем'єра запланована на осінь 2020 року. 

Фільми франшизи "Зоряні війни", а також інші проєкти, зняті за мотивами фантастичного всесвіту, стали справжніми улюбленцями глядачів, а серіал "Мандалорець" отримав найбільшу кількість переглядів на стрімінгових платформах. Так, в період з 17 до 23 листопада перші епізоди стрічки "Мандалорець" отримали понад 100 мільйонів пошукових запитів, а результат "Дивних див" сягав 81 мільйона.

Додамо, що серіал "Мандалорець" – це американський вебсеріал у жанрі космічної опери, який є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн".

"Мандалорець": дивитися тизер до серіалу за мотивами "Зоряних війн"

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини США LifeStyle Кіно Disney
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