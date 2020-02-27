Оприлюднили листування Джонні Деппа щодо Ембер Герд: Я спалю її труп

Голлівудські актори Ембер Герд та Джонні Депп офіційно розлучилися в січні 2017 року. Проте після розлучення вони подали один на одного позови. Судова тяганина набирає обертів і днями оприлюднили смс-повідомлення Джонні Деппа, в яких він закликав жорстоко вбити Герд.

Зіркове експодружжя Ембер Герб та Джонні Деппа вкотре відзначилося скандалом. Нещодавно в Лондоні відбулося чергове судове засідання, де адвокати Ембер озвучили фрагменти листування голлівудського актора з його друзями. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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В матеріалі сказано, що через смс-повідомлення Депп закликав жорстоко вбити Герд.

Спалімо її. Втопімо її, а після цього я спалю її труп, щоб упевнитися, що вона мертва,

– писав знаменитий актор.

Повідомлення такого змісту Джонні надсилав акторові Полу Беттані у листопаді 2013 року. Також зазначається, що в травні 2014 року Депп писав другові, що вживав наркотики.

Я випивав всю ніч, перш ніж забрав Ембер, щоб вилетіти до Лос-Анджелеса минулої неділі. Друже, я без їжі протягом декількох днів, тільки порошок, пів пляшки віскі, тисяча Red Bull і чарок горілки, таблетки, дві пляшки шампанського в літаку. Я розлючений в дупу, кричав матом і ображав усіх, хто був поруч. Я задовбався,

– зачитав в залі суду адвокат Ембер Герд.

Проте захисник Джонні Деппа спростував усі звинувачення.



Джонні Депп іде на судове засідання в супроводі охоронців / Фото: Getty Images

Що відомо про розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа?Джонні Депп та Ембер Герд одружилися в лютому 2015 року. Проте вже 22 травня наступного року акторка подала на розлучення, звинувативши чоловіка в домашньому насильстві. В січні 2017 року суд Лос-Анджелеса дав згоду на розлучення відомої голлівудської пари. Пізніше Джонні заявив, що його вини немає і звинуватив дружину в наклепі, після чого зажадав від неї 50 мільйонів доларів. Акторка пов’язувала неадекватну поведінку чоловіка з алкогольною та наркотичною залежністю. Актор надав суду дані про своє лікування, проте цього для Ембер Гурд було мало і вона попросила суд змусити Деппа пройти психіатричну експертизу. То ж суди тривають досі, а актори все ще збирають докази провини один одного.



Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images