Організатори найочікуванішого балу костюмів назвали тему та дату проведення Met Gala 2020

Met Gala – один із найпопулярніших модних заходів, який традиційно проводяться навесні. Також характерною ознакою балу є певна тема, про яку організатори події повинні повідомляти заздалегідь, адже для того, щоб підготували красивий образ, потрібно чимало часу. Тому напередодні, 7 листопада, фундатори навали девіз наймоднішого вечора в році.

Про те, що організатори балу Інституту костюма назвали тему Met Gala 2020, а також дату проведення модного свята повідомляється на сайті The New York Times.

Читайте також: Met Gala 2019: найрозкішніші вбрання із червоної доріжки

Традиційно, модний захід пройде під керівництвом Анни Вінтур, яка є головним редактором американського журналу Vogue. Цьогоріч він також незмінно відбудеться у в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Дата проведення Met Gala 2020 – 7 травня, як і минулого року, однак тема майбутнього свята звучить так: "Про час: мода і тривалість".

Хотілося б зробити виставку, пов'язану з духом часу і з тим, про що зараз говорять люди. Мода нерозривно пов'язана з часом. Вона не тільки відображає і уособлює його дух, а й змінюється, розвивається разом з ним,

– ствердив куратор Метрополітен-музею Ендрю Болтон.

Що цікаво, співголовою наймоднішого вечора вперше стане 70-річна американська акторка Меріл Стріп, а разом з нею креативний директор Louis Vuitton 48-річний Ніколя Гескьєр, 31-річна актриса Емма Стоун, 39-річний композитор Лін-Мануель Міранда і незмінно 70-річна Анна Вінтур.

Нагадаємо, минулого року захід Met Gala пройшов стилі "кемп".



Анна Вінтур / Vogue