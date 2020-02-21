Організатори Євробачення-2020 розсекретили імена артистів, які виступлять у фіналі шоу

До грандіозного вокального шоу Євробачення-2020 залишається все менше часу. Тому, поки країни-учасниці визначаються з іменами конкурсантів, організатори поступово розкривають деталі шоу. Так, днями стало відомо, хто став запрошеними гостями гранд-фіналу.

Як відомо, Євробачення-2020 пройде у нідерландському Роттердамі 12, 14 та 16 травня. До ювілейного 65-го шоу організатори готуються дуже натхненно та вже запропонували концепцію, яка неодмінно увійде до історії конкурсу. За їхніми словами, на глядачів чекає шоу, яке зуміє об'єднати різні покоління.

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Для цього представники Євробачення-2020 запросили переможців конкурсу, починаючи з 1964 року. Кожен з них виконає фрагмент свого хіта, який допоміг вибороти кришталевий кубок. Наразі ж у мережі опублікували імена зіркових гостей, які вийдуть на сцену гранд-фіналу 16 травня.

За офіційними даними, під час прямого ефіру Джільола Чінкветті (Італія, 1964) виконає фрагмент композиції Non ho l'eta, Ленні Кур (Нідерланди, 1969) – De Troubadour, Гетті Касперс (Нідерланди, 1975) заспіває Ding-A-Dong, Сандра Кім (Бельгія, 1986) – J'aime La Vie, Пол Гаррінгтон і Чарлі МакГеттіган виконають знамениту пісню Rock 'n' Roll Kids (Ірландія, 1994). Візьме участь у шоу і Олександр Рибак (Норвегія, 2009), який зі скрипкою заспіває улюблений для мільйонів трек Fairytale.

А перед оголошенням результатів голосування Євробачення-2020, за традицією, на сцену вийде переможець попереднього конкурсу. Дункан Лоуренс заспіває свій ліричний хіт, який підкорив усю Європу – Arcade.

Окрім цього, після виступів кожних трьох конкурсантів одна з ведучих буде їздити вулицями Роттердаму з четвіркою переможців Євробачення. У так званому "таксі" шоу опиняться українська співачка Руслана, а також Анн-Марі Давид, Іжар Коен і Ніамей Кавані. Всі вони будуть обговорювати, як участь у конкурсі вплинула на їхню кар'єру та показуватимуть настрої людей у день проведення Євробачення-2020.

Чекатиме на глядачів і виступ відомого брейкдансера Redo. Він відкриватиме другий півфінал шоу з гучним перформансом.

Ми хотіли б показати нідерландський талант у всіх його проявах. Величезний талант і історія Redo ідеально розкривають тему інклюзивності та головний слоган цього року – Open Up!

– пояснив керівник Євробачення-2020 Герб Баккер.

Вже у суботу, 22 лютого, українці дізнаються, хто ж представлятиме державу на міжнародному шоу. У фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 візьмуть участь KRUTЬ, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI.