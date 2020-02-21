24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Організатори Євробачення-2020 розсекретили імена артистів, які виступлять у фіналі шоу

-
Євробачення-2020: зіркові гості шоу / www.c-mw.net

До грандіозного вокального шоу Євробачення-2020 залишається все менше часу. Тому, поки країни-учасниці визначаються з іменами конкурсантів, організатори поступово розкривають деталі шоу. Так, днями стало відомо, хто став запрошеними гостями гранд-фіналу.

Як відомо, Євробачення-2020 пройде у нідерландському Роттердамі 12, 14 та 16 травня. До ювілейного 65-го шоу організатори готуються дуже натхненно та вже запропонували концепцію, яка неодмінно увійде до історії конкурсу. За їхніми словами, на глядачів чекає шоу, яке зуміє об'єднати різні покоління. 

Важливо: Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу

Для цього представники Євробачення-2020 запросили переможців конкурсу, починаючи з 1964 року. Кожен з них виконає фрагмент свого хіта, який допоміг вибороти кришталевий кубок. Наразі ж у мережі опублікували імена зіркових гостей, які вийдуть на сцену гранд-фіналу 16 травня. 

За офіційними даними, під час прямого ефіру Джільола Чінкветті (Італія, 1964) виконає фрагмент композиції Non ho l'eta, Ленні Кур (Нідерланди, 1969) – De Troubadour, Гетті Касперс (Нідерланди, 1975) заспіває Ding-A-Dong, Сандра Кім (Бельгія, 1986) – J'aime La Vie, Пол Гаррінгтон і Чарлі МакГеттіган виконають знамениту пісню Rock 'n' Roll Kids (Ірландія, 1994). Візьме участь у шоу і Олександр Рибак (Норвегія, 2009), який зі скрипкою заспіває улюблений для мільйонів трек Fairytale.

А перед оголошенням результатів голосування Євробачення-2020, за традицією, на сцену вийде переможець попереднього конкурсу. Дункан Лоуренс заспіває свій ліричний хіт, який підкорив усю Європу – Arcade. 

Окрім цього, після виступів кожних трьох конкурсантів одна з ведучих буде їздити вулицями Роттердаму з четвіркою переможців Євробачення. У так званому "таксі" шоу опиняться українська співачка Руслана, а також Анн-Марі Давид, Іжар Коен і Ніамей Кавані. Всі вони будуть обговорювати, як участь у конкурсі вплинула на їхню кар'єру та показуватимуть настрої людей у день проведення Євробачення-2020. 

Чекатиме на глядачів і виступ відомого брейкдансера Redo. Він відкриватиме другий півфінал шоу з гучним перформансом. 

Ми хотіли б показати нідерландський талант у всіх його проявах. Величезний талант і історія Redo ідеально розкривають тему інклюзивності та головний слоган цього року – Open Up!
– пояснив керівник Євробачення-2020 Герб Баккер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений REDO (@iamredo)

Вже у суботу, 22 лютого, українці дізнаються, хто ж представлятиме державу на міжнародному шоу. У фіналі Нацвідбору Євробачення-2020 візьмуть участь KRUTЬ, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. 

Як лікувати хронічний нежить
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Нідерланди Євробачення 2020 LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 лютого 18:00 5 найкращих добрих фільмів
Марта Вересюк
20 лютого 16:01 10 хітів Ріанни, за які ми любимо співачку
Уляна Журба
20 лютого 14:17 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз
20 лютого 11:27 Сінді Кроуфорд – 54! Секрети нев’янучої краси супермоделі
Юлія Девда
20 лютого 10:05 Що подивитись в кіно цього тижня: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук