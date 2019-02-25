Церемонія нагородження премії Оскар-2019: онлайн-трансляція

Церемонія нагородження преміями Оскар-2019 розпочалась 24 лютого за місцевим часом в Лос-Анджелесі і 25 лютого вночі за київським часом. Урочистій події передувала розкішна червона доріжка, на яку приїхали сотні знаменитостей, серед яких і заявлені номінанти. Трансляція приїзду гостей розпочалась за півтори години до самої церемонії Оскар.

Онлайн-трансляцію премії Оскар-2019 можна переглянути на офіційному сайті кінонагороди, або ж за допомогою підписки на офіційний американський телеканал ABC, який буде доступний в окремих регіонах США. Загалом, трансляція церемонії вручення Оскара є запланованою у щонайменше 225 країнах світу. В Україні трансляцію премії Оскар коментуватиме Олександр Скічко і Світлана Катренко на телеканалі "ТРК Україна".

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Коли відбудеться премія Оскар-2019?



Трансляція червоної доріжки – 24 лютого о 15:30 в Лос-Анджелесі і 25 лютого о 1:30 в Україні.

Трансляція церемонії нагородження – 24 лютого о 17:00 в Лос-Анджелесі і 25 лютого о 3:00 в Україні.

Онлайн-трансляція премії Оскар-2019 дивитись онлайн:

Відбір номінантів премії Оскар розпочався ще 7 січня та завершився 14-го січня 2019 року. Самих номінантів було оголошено 22 січня, а 4 лютого для них було влаштовано традиційний ланч, куди завітало багато зірок кіноіндустрії. Довгоочікуване оголошення номінантів премії Оскар у 24 категоріях відбулось 22 січня, а фінальне голосування за переможців на найпрестижнішу нагороду у кіно завершилось 19 лютого. Сьогодні, 24 лютого (в Україні – 25 лютого) пройде 91 церемонія нагородження лауреатів і ми нарешті дізнаємось, хто удостоївся золотих статуеток.