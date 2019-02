Оскар-2019: Олівія Колман стала найкращою акторкою

У Лос-Анджелесі відбулась одна з найочікуваніших кіноподій року – вручення нагород Оскар-2019. У номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула Олівія Колман.

24 лютого каліфорнійське місто Лос-Анджелес стало меккою світу кіно, адже саме тут, у Dolby Theatre, відбулась 91-а церемонія нагородження Оскар-2019. Голлівудські зірки у розкішних вбраннях приїхали до міста, щоб поборотись за престижну статуетку в 24 номінаціях.

В одній із головних категорій – "Найкраща акторка" – перемогу отримала Олівія Колман, яка зіграла головну роль у фільмі "Фаворитка" (The Favourite).



Олівія Колман / Getty Images

У роботі режисера Йоргоса Лантімоса розповідається про події 18 століття, коли англійський престіл очолює королева Анна Стюрт (яку зіграла Колман). Бездітна монархиня (у неї померло 17 дітей) вже при слабкому здоров'ї, яке супроводжується депресією, подагрою та ожирінням, не може сповна керувати країною та війною, що точиться за її межами. Для цього вона прийняла у свій замок заміжню Сару Черчилль – жінку, яка окрім статусу її коханки мала ще й великі політичні амбіції.

Загалом на престижну нагороду претендували 5 голлівудських акторок: Ялиця Апарисіо ("Рим" / Roma), Гленн Клоуз ("Дружина" / The Wife), Олівія Колман ("Фаворитка" / The Favourite), Леді Гага ("Народження зірки" / A Star Is Born) та Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?" / Can You Ever Forgive Me?).