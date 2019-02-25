Оскар-2019: Рамі Малек став найкращим актором

У Голлівуді назвали володарів престижних кінонагород – Оскар-2019. Чимало голлівудських красенів мріяли отримувати бажану статуетку в номінації "Найкращий актор", однак перемогу здобув Рамі Малек. Саме він талановито зіграв головну роль у фільмі "Богемна рапсодія" / Bohemian Rhapsody.

За традицією, 91-а церемонія вручення премій Оскар-2019 відгриміла у Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Голлівудські зірки приїхали до концертного залу, аби підтримати своїх колег та поборотись за головну кінонагороду. Організатори шоу зуміли вразити зіркових гостей, вручивши статуетки Оскар на приголомшливо красивій сцені.

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Чимала увага глядачів була прикута до однієї з найголовніших категорій кінопремії – "Найкращих актор". Володарем відзнаки став Рамі Малек, який неперевершено зіграв у фільмі "Богемна рапсодія" / Bohemian Rhapsody.

Рамі Малек зумів обійти 4 голлівудських колег, які теж претендували на нагороду Оскар-2019. Зокрема, Крістіана Бейла ("Влада" / Vice), Бредлі Купера ("Народження зірки" / A Star Is Born), Віллема Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності" / At Eternity's Gate), Вігго Мортенсен ("Зелена книга" / Green book).

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"Богемна рапсодія" стрімко завоював весь світ. Творці кінострічки вміло показали історію британського рок-гурту Queen від початку його заснування до грандіозного виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Тоді на виступі були присутні легендарні постаті, зокрема, принц Чарльз та чарівна принцеса Діана. Фільм побудований не тільки навколо постаті фронтмена Фредді Мерк'юрі, але й самого колективу, який часто перебував на межі розпаду через творчі розбіжності та особливості характеру кожного з музикантів.

Головну роль у "Богемній рапсодії" зіграв 37-річний актор Рамі Малек, який є нащадком єгипетських емігрантів. Він настільки майстерно перевтілився у Фредді Мерк'юрі, що викликав захоплення у всього світу.

Фільм "Богемна рапсодія": дивіться відео трейлера