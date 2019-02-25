Оскар-2019: "Зелена книга" став найкращим фільмом

Найочікуваніша подія року – 91 церемонія нагородження преміями Оскар – відбулась цієї ночі. У номінації "Найкращий фільм року" здобув фільм "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі.

Премія Оскар-2019 відбулась в одному з найкращих урочистих театрів світу – Dolby Theatre. Серед 24-х заявлених номінацій у світі кінематографу найбільше очікують на оголошення перемоги в категорії "Найкращий фільм року". Саме у цій номінації представники Американської академії кіномистецтв оцінюють роботу всієї знімальної команди – від режисерів та акторів до костюмерів і операторів.

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В одній із головних категорій – "Найкращий фільм року" – перемогу отримала стрічка "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі.

Дивитись трейлер фільму "Зелена книга":

Автор американської картини Пітер Фарреллі разом зі сценаристом Ніком Валлелонгом та Браяном Гейєсом Каррі створили біографічний фільм про італійського вишибалу-водія Тоні та музиканта Дона Ширлі. Що цікаво, один із сценаристів, Нік, є справжнім родичем водія, якого показали в картині, але після світової прем'єри фільму родичі темношкірого Дона Ширлі звинуватили творців кінокартини у перекручуванні фактів.

Щодо сюжету, то у фільмі розповідають про чоловіка італійсько-американського походження, якого наймає темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі для гастролей півднес США. Оскільки події кінокартини відбуваються у 1960-ті роки, то темношкірим людям раді не у всіх регіонах країни. Для цього водій Тоні купує "Зелену книгу", в якій вказуються усі дружелюбні та безпечні місця для темношкірих людей. В час поїздки двоє чоловіків зустрічаються не лише з ворожим расистським ставленням, а й знаходять справжню дружбу, про яку вони спочатку навіть не задумувались. Фільм "Зелена книга" отримав 5 престижних номінацій, з яким отримав перемогу у трьох – "Найкращий фільм року", "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Магершала Алі) та "Найкращий оригінальний сценарій".

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Загалом на престижну нагороду претендували 8 кінокартин: "Чорна пантера" (Black Panther) режисера Раяна Куглера; "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman) Спайка Лі; "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody) Браяна Сінгера; "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантімоса; "Зелена книга" (Green book) Пітера Фарреллі; "Рим" (Roma) Альфонсо Куарона; "Народження зірки" (A Star Is Born) Бредлі Купера; "Влада" (Vice) Адама МакКея.