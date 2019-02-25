Леді Гага та Бредлі Купер зірвали овації чуттєвим виступом на Оскар-2019

Головні актори фільму "Народження зірки" (A Star Is Born) Леді Гага та Бредлі Купер виконали спільну пісню Shallow, яка стала хітом у всьому світі. Артисти зуміли зірвати овації після чуттєвого співу.

Лос-Анджелес охопила кінолихоманка: голлівудські актори та режисери приїхали до міста, щоб повболівати за своїх колег та отримати престижні нагороди Оскар-2019. І хоч яскраве шоу проходить без ведучого, це аж ніяк не повпливало на його феєричність.

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Один за одним знаменитості вручали номінантам золоті статуетки, розбурхуючи зал зворушливими емоціями переможців. Та, мабуть, найбільше запам'ятається зірковим гостям грандіозний виступ Леді Гаги та Бредлі Купера. Співачка, яка зіграла популярну мелодію на роялі, з перших акордів змусила всіх захоплено спостерігати за перфомансом. Під час виконання пісні Shallow Леді Гага вкотре переживала кожне проспіване слово, а Бредлі Купер вкінці виступу сів поряд із зіркою, розчуливши всіх глядачів.

Такий романтичний дует зірвав овації у залі Dolby Theatre.

Виступ Леді Гаги та Бредлі Купера на Оскар-2019: дивіться відео

Окрім Леді Гаги та Бредлі Купера, на шоу виступив Адам Ламберт який спільно з музикантами Queen виконав легендарні хіти колективу. Саме вони розпочали феєричне шоу, змусивши всіх зіркових гостей підспівувати улюблені композиції. Згідно з анонсом, на сцені Оскару-2019 можна буде насолодитись виступом Кендріка Ламара та Дженніфер Хадсон.