24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки

96 Читать новость на русском
Червона доріжка Оскара-2020: фото / Instagram / @theacademy

Нарешті одна з найочікуваніших церемоній нагородження року – Оскар-2020 – розпочалася у Лос-Анджелесі. І, якщо для номінантів це хвилююча подія, то для більшості гостей ще один шанс похизуватися розкішним образом. Хто з зірок вражав вбранням на червоній доріжка Оскара – читайте далі на LifeStyle 24.

Старт 92-ї церемонії нагородження Оскар-2020 запланований на 9 лютого 15:00 годину згідно з Лос-Анджелесом і на 10 лютого 3:00 ночі за київським часом. Однак зірки традиційно прибувають на захід за декілька годин до офіційної частини.

До теми: Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція

Червона доріжка перед театром "Долбі" є чи не найочікуванішим моментом у році і для світових дизайнерів, адже за вбраннями, над якими вони працюють місяцями, слідкують не менше, ніж за лауреатами премії.

Стилісти, дизайнери, модельєри витрачають сотні годин на створення бездоганних образів, а за зірками залишається місія подати той чи інший образ у найкращому світлі. Тож, кому зі знаменитостей сьогодні це вдалося – дивіться далі на LifeStyle 24.

Червона доріжка Оскару-2020

Біллі Портер


Біллі Портер на червоній доріжці Оскара-2020

"Паразити"

оскар червона доріжка
Весь акторський склад фільму "Паразити" – номінанта премії Оскар

Джулія Баттерс

оскар червона доріжка
Маленька зірка фільму Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" Джулія Баттерс

Сігурні Вівер

оскар червона доріжка
Легендарна актриса з фільмів "Аватар" і "Чужий" теж прибула на Оскар-2020

Мінді Калінг

оскар червона доріжка
Мінді Калінг, яка нещодавно знялась у серіалі "Ранкове шоу" з Візерспун та Еністон, теж прибула на подію

 

Новина оновлюється...

 

Всі фото: Getty Images

Назвали продукти, які знижують фактор ризику хвороби Альцгеймера
9 лютого
3364
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар 2020 Оскар Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 лютого 16:00 Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"
Марта Вересюк 1353
9 лютого 15:08 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 1178
9 лютого 14:43 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1768
9 лютого 10:33 "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса
Юлія Ліпенцева 571
8 лютого 19:55 Учасниця першого півфіналу Нацвідбору Євробачення Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 2448
Новини
Більше новин
Залиште відгук