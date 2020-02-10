Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки
Нарешті одна з найочікуваніших церемоній нагородження року – Оскар-2020 – розпочалася у Лос-Анджелесі. І, якщо для номінантів це хвилююча подія, то для більшості гостей ще один шанс похизуватися розкішним образом. Хто з зірок вражав вбранням на червоній доріжка Оскара – читайте далі на LifeStyle 24.
Старт 92-ї церемонії нагородження Оскар-2020 запланований на 9 лютого 15:00 годину згідно з Лос-Анджелесом і на 10 лютого 3:00 ночі за київським часом. Однак зірки традиційно прибувають на захід за декілька годин до офіційної частини.
До теми: Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція
Червона доріжка перед театром "Долбі" є чи не найочікуванішим моментом у році і для світових дизайнерів, адже за вбраннями, над якими вони працюють місяцями, слідкують не менше, ніж за лауреатами премії.
Стилісти, дизайнери, модельєри витрачають сотні годин на створення бездоганних образів, а за зірками залишається місія подати той чи інший образ у найкращому світлі. Тож, кому зі знаменитостей сьогодні це вдалося – дивіться далі на LifeStyle 24.
Червона доріжка Оскару-2020
Біллі Портер
Біллі Портер на червоній доріжці Оскара-2020
"Паразити"
Весь акторський склад фільму "Паразити" – номінанта премії Оскар
Джулія Баттерс
Маленька зірка фільму Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" Джулія Баттерс
Сігурні Вівер
Легендарна актриса з фільмів "Аватар" і "Чужий" теж прибула на Оскар-2020
Мінді Калінг
Мінді Калінг, яка нещодавно знялась у серіалі "Ранкове шоу" з Візерспун та Еністон, теж прибула на подію
Новина оновлюється...
Всі фото: Getty Images