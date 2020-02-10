Оскар-2020: "Паразити" стали найкращим фільмом

Найочікуваніша подія у світі кінематографа – 92 церемонія нагородження Оскар-2020 – відбулася в ніч з 9 на 10 лютого за київським часом. Серед 24 номінацій однією з найпрестижніших вважається "Найкращий фільм року". Стало відомо, що її лауреатом стала стрічка "Паразити" режисера Пон Джун Хо.

Легендарний театр "Долбі", що в Лос-Анджелесі, традиційно прийняв сотні зірок Голлівуду, які зібралися, аби першими дізнатися імена переможців премії.

Тут: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Так, вже сьогодні, в ніч з 9 на 10 лютого за київським часом, Американська академія кіномистецтва разом оголосила лауреата Оскара-2020 у найбільш престижній номінації – "Найкращий фільм року". Володарем статуетки став кінофільм "Паразити" на чолі з режисером Пон Джун Хо та талановитою знімальною командою, серед яких сценаристи, костюмери, оператори, монтажники, гримери та інші.

В одній із головних категорій Оскара-2020 – "Найкращий фільм року" – перемогу отримала картина "Паразити" режисера Пон Джун Хо.