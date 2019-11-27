Оскар-2020: назвали головних претендентів на премію

Компанія Gold Derby, яка займається прогнозуванням нагород, назвала свій список номінантів. Часто прогнози співпадають з реальними переможцями Оскара, тому на цей перелік рекомендуємо звернути особливу увагу.

Головних претендентів на Оскар оприлюднили на офіційному сайті Gold Derby. За інформацією букмекерів, статуетку Оскар за найкращий фільм отримає "Ірландець", режисер якого – Мартіна Скорсезе – також може перемогти в номінації як найкращий режисер. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримає Хоакін Фенікс ("Джокер"), а за жіночу – Рене Зеллвегер ("Джуді").

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У компанії пояснили, що серед претендентів наведені лише ті фільми, прем'єри яких вже офіційно підтверджено. У випадку анонсу нових фільмів чи зняття із запланованого прокату старих, список буде оновлюватись.

Що відомо про компанію Gold Derby?Це американський веб-сайт з прогнозування та розважальних нагород, заснований у 2000 році Томом О'Нілом. Представники компанії на основі власних спостережень та оцінок фанатів називають претендентів на найкращі премії світу. У 2015 році веб-сайт був придбаний Penske Media Corporation.

Головні претенденти на Оскар-2020

Найкращий фільм: "Ірландець" , "Одного разу в Голлівуді", "Шлюбна історія", "Паразити", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькі жінки", "Джокер", "Аутсайдери" і "Секс-бомба";

, "Одного разу в Голлівуді", "Шлюбна історія", "Паразити", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькі жінки", "Джокер", "Аутсайдери" і "Секс-бомба"; Найкращий режисер: Мартін Скорсезе ("Ірландець"), Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") і Пон Джун Хо ("Паразити");

("Ірландець"), Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді") і Пон Джун Хо ("Паразити"); Найкраща чоловіча роль: Хоакін Фенікс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Шлюбна історія") та Роберт Де Ніро ("Ірландець");

("Джокер"), Адам Драйвер ("Шлюбна історія") та Роберт Де Ніро ("Ірландець"); Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер ("Джуді"), Скарлетт Йогансон ("Шлюбна історія") та Шерліз Терон ("Секс-бомба");

("Джуді"), Скарлетт Йогансон ("Шлюбна історія") та Шерліз Терон ("Секс-бомба"); Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Шлюбна історія") , Дженніфер Лопес ("Стриптизерки"), Марго Роббі ("Секс-скандал");

, Дженніфер Лопес ("Стриптизерки"), Марго Роббі ("Секс-скандал"); Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") , Аль Пачіно ("Ірландець"), Том Круз ("Прекрасний день по сусідству");

, Аль Пачіно ("Ірландець"), Том Круз ("Прекрасний день по сусідству"); Найкращий адаптований сценарій: "Ірландець" , "Кролик Джоджо", "Маленькі жінки";

, "Кролик Джоджо", "Маленькі жінки"; Найкращий оригінальний сценарій: "Шлюбна історія" , "Одного разу в Голлівуді", "Паразити";

, "Одного разу в Голлівуді", "Паразити"; Найкраща операторська робота: "1917" , "Одного разу в Голлівуді", "Ірландець";

, "Одного разу в Голлівуді", "Ірландець"; Найкращий дизайн костюмів: "Одного разу в Голлівуді" , "Маленькі жінки", "Рокетмен";

, "Маленькі жінки", "Рокетмен"; Найкращий монтаж: "Ірландець" , "Одного разу в Голлівуді", "Аутсайдери";

, "Одного разу в Голлівуді", "Аутсайдери"; Найкраща робота художника-постановника: "Одного разу в Голлівуді" , "Ірландець", "1917";

, "Ірландець", "1917"; Найкращий звуковий монтаж: "1917" , "Аутсайдери", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження";

, "Аутсайдери", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"; Найкращий звук: "1917" , "Аутсайдери", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження";

, "Аутсайдери", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"; Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Історія іграшок 4", "Крижане серце 2", "Як приборкати дракона 3: Прихований світ".

Що відомо про Оскар-2020?92-а церемонія вручення премій Оскар призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року. Традиційно, у грудні 2019 року з'явиться шорт-лист, у якому будуть вказані ймовірні номінанти на премію. У 2020 році церемонія проведення премії може відбутись без ведучого, як це було у 2019-му.