Оскар-2020: оголошено лонг-лист номінантів за найкращі візуальні ефекти

День проведення престижної церемонії нагородження Оскар-2020 стає все ближчим, а отже скоро ми дізнаємося усіх кандидатів на культові номінації премії. Так, днями Американська академія кіномистецтва оголосила лонг-лист претендентів у категорії "Найкращі візуальні ефекти".

Днями у мережі з'явився список головних претендентів на найпрестижніші номінації Оскара-2020. А напередодні Американська академія мистецтва оголосила список кандидатів у категорії "Найкращі візуальні ефекти". Про це повідомляє видання Variety.

До теми: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Як і очікували шанувальники американського кінематографа, до лонг-листа потрапили такі фільми: "Месники: Завершення", "Алладін", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Король Лев", "Аліта: Бойовий ангел" та "Двійник". Однак пізніше до списку додався також фільм Мартіна Скорсезе "Ірландець", а також "Кішки", де головну роль зіграла Тейлор Свіфт.

Нагадаємо, днями в мережі з'явилося обурення глядачів щодо непрофесійної зйомки фільму "Ірландець". Спостережливі фанати помітили неякісно відзнятий момент з Робертом де Ніро, де той "бив ногами повітря" у сцені, де повинен застосовувати силу до продавця магазину.