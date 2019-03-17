Оскар – не показник таланту, – Джулія Робертс зробила гучну заяву про свою нагороду

Знаменита голлівудська акторка Джулія Робертс в новому інтерв'ю зізналася, що саме допомогло їй отримати одну з найбажаніших статуеток у кіноіндустрії. Як заявила знаменитість, талант не зіграв в цьому першорядну роль.

Головна героїня фільму "Красуня" Джулія Робертс отримала статуетку Оскар за "Найкращу жіночу роль" у 1991 році. Після цього її популярність зросла у декілька разів, а про її талант писали чи не всі знамениті глянці. Однак, як ствердила акторка у своєму новому інтерв'ю для The Guardian, талант зіграв у її досягненні другорядну роль.

Читайте також: Різ Візерспун кумедно прокоментувала чутки про четверту вагітність

Під час розмови з кореспондентом Джулія Робертс також зізналася, що отримала головну роль у фільмі "Красуня" лише після того, як вісім попередніх актрис відмовилися. А в кінцевому результаті успіх картини приніс їй світову славу і Оскар у 1991 році.

Це не показник таланту. Швидше, певна удача і наявність розуму, який допоміг не упустити її,

– сказала актриса.