Оскароносний Рамі Малек розповів про стосунки з Люсі Бойнтон

Голлівудський актор Рамі Малек, найбільш відомий за роллю у фільмі "Богемна рапсодія", вирішив розповісти про свої стосунки з Люсі Бойнтон. У рідкісному коментарі знаменитість зізнався, що закоханий та з нетерпінням очікує на їхнє весілля.

Про особисте життя Рамі Малек заговорив із журналістами GQ, де він став головною зіркою випуску. Актор не приховував, що нарешті знайшов людину, з якою без вагань піде до вівтаря.

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"Репутація Голлівуду складається з різних непривабливих речей, які трапляються під час постпродакшна, спілкування зі студіями, агентами й багато чого ще. Але якщо в цьому вирі ти зміг знайти своє щастя, не відпускай його", – поділився Рамі Малек.

Окрім цього, оскароносний актор додав, що Люсі Бойнтон вже звикає до його жартів. Перед тим, як піти на інтерв'ю, Рамі Малек вирішив підготувати нареченій сюрприз. Він придбав два пакунки, в одному з яких було коштовне намисто, а в іншому – дезодорант. Прикрасу Рамі Малек помістив у звичайну упаковку для покупок, а от засіб для гігієни – в дорогу коробочку.

Це буде дуже кумедно. Спочатку вона подумає, що я дурень, а потім бурчатиме,

– розповів про розіграш Рамі Малек.

Наразі невідомо, як Люсі Бойнтон відреагувала на сюрприз від нареченого. Однак, за словами самого Рамі, вони ідеально підходять один одному, тому й такі глузування сприймають з усмішкою.



Рамі Малек з нареченою Люсі Бойнтон / Фото: Hollywood Life

Що відомо про стосунки Рамі Малек та Люсі Бойнтон

Романтична історія знайомства Рамі Малека та Люсі Бойнтон вже встигла розчулити весь Голлівуд. Актори працювали над створенням довгоочікуваної кінострічки про легендарного Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія". Саме на знімальному майданчику у 2017 році відбулась їхня перша зустріч.

За іронією долі, Рамі та Люсі зіграли закоханих в оскароносному фільму та вже після завершення зйомок розпочали роман. Вперше про стосунки акторів заговорили весною 2018-го, однак пара майстерно приховувала це від громадськості та папараці. Однак вже на початку 2019 року зірки разом з'явились на врученні премії Оскар, а у травні оголосили про заручини.

Як стверджують інсайдери західних ЗМІ, Рамі Малек та Люсі Бойнтон планують зробити дві весільні церемонії: у Великій Британії, де акторка прожила 5 років, та у США з родичами та друзями нареченого.