Особливий вихід: Амаль та Джордж Клуні вперше за довгий час з'явились на публіці

Зіркове подружжя, яке зрідка з'являється на світських заходах відвідало премію кореспондентів ООН у Нью-Йорку. 40-річна Амаль Клуні прийшла на вечірку в розкішній сукні.

Одна з найкрасивіших юристок світу відвідала щорічну церемонію нагородження премії Асоціації кореспондентів ООН, що пройшла у Нью-Йорку, разом зі своїм чоловіком Джорджем.

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Для рідкісного виходу в світ Амаль одягнула розкішну довгу шифонову сукню в біло-синіх кольорах. Тонкі бретелі та глибоке декольте чудово підкреслили її красиві ключиці. Її волосся було злегка підкручене, а у вухах виблискували діамантові сережки у формі ромба. Вона доповнила образ синіми туфлями та чорним клатчем. Джордж Клуні був одягнений у класичний темний костюм, а комір білої сорочки закріпив краваткою-метеликом. Закохані тримались за руки, багато усміхались і з задоволенням позували для фотокамер.

До слова, додому пара поверталась не порожніми руками. Дружина Джорджа Клуні відомий адвокат і активістка, яка бореться за права жінок у всьому світі, отримала нагороду "Громадянин світу". А групою підтримки для неї був не лише чоловік, а і його батьки – Ніна і Нік Клуні.



Амаль і Джордж Клуні / Instagram / @hiamag