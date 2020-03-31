Останній день Її Виcокості герцогині Сассекської: як Меган Маркл вражала публіку своїми образами

Знамените подружжя принца Гаррі та Меган Маркл, які при одруженні отримали титул герцогів Сассекських, 31 березня опублікували останній допис в мережі в ролі представників королівської сім'ї. Від завтра вони стануть фінансово незалежними та не представлятимуть королеву Великої Британії.

За майже 2 роки у складі королівської сім'ї, Меган Маркл здійснила не одну сотню офіційних виходів. Будучи дружиною внука Єлизавети II та патроном багатьох організацій, їй надавалась можливість бути присутньою на багатьох світських заходах. І хоч образи герцогині Сассекської піддавались чималій критиці, адже вона воліла порушувати королівський протокол, її відчуття стилю захоплювали не одного світового дизайнера.

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Також Меган Маркл любила одягати речі елітних брендів, образи яких часто нараховували не одну сотню тисяч доларів, тому її жорстко обговорювали піддані Великої Британії. Адже відомо, що громадяни Великої Британії платять податки в казну Її Величності королеви, які власне і оплачували виходи Меган.

У січні 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що мають намір відійти від королівських обов'язків, стати фінансово незалежними та жити на дві країни – Велику Британію та Канаду. Єлизавета II довго обдумувала це рішення та дозволила їм піти "у вільне плавання", залишивши собі Фрогмор-хауз (будинок), де вони раніше жили, але попросила не використовувати більше титули герцогів Сассекських та звернення до них "королівська високість". Новий статус подружжя набуде чинності 1 квітня, тому ми пропонуємо згадати, якими образами вражала громадськість протягом двох років Меган Маркл.

Найкращі образи Меган Маркл в складі королівської родини

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – 19 травня 2018 року.

Перший вихід в статусі дружини принца Гаррі – 22 травня 2018 року.

Меган Маркл на параді в честь дня народження Єлизавети II – 9 червня 2018 року.

Перший вихід Меган Маркл з Єлизаветою II під час офіційного візиту – 14 червня 2018 року.

Перший офіційний візит Меган Маркл і принца Гаррі в Ірландії – 10 липня 2018 року.

Меган Маркл на хрестинах племінника принца Гаррі – принца Луї – 16 липня 2018 року.

Подружжя на офіційному візиті в Австралії – 20 жовтня 2018 року.

Меган Маркл на офіційному візиті в Новій Зеландії – 28 жовтня 2018 року.

Меган Маркл з принцом Гаррі, а також Кейт Міддлтон та принц Вільям на Різдво – 25 грудня 2018 року.

Меган Маркл та принц Гаррі на прем'єрі Cirque du Soleil – 16 січня 2019 року.

Меган Маркл на офіційному візиті у Марокко – 24 лютого 2019 року.

Меган Маркл і принц Гаррі під час представлення світу свого сина Арчі Гаррісона – 8 травня 2019 року.

Меган Маркл з королівською сім'єю вперше на публіці після пологів – 8 червня 2019 року.

Хрестини сина Меган Маркл та принца Гаррі – Арчі Гаррісона – 6 липня 2019 року.

Герцоги Сассекські на прем'єрі фільму "Король Лев" у Лондоні – 15 липня 2019 року.

Меган Маркл та принц Гаррі під час офіційного візиту в Африці – 24 вересня 2019 року.

Меган Маркл з чоловіком на офіційному прийомі від імені королеви – 10 листопада 2019 року.

Королівське подружжя на церемонії нагородження преміями Endeavour Fund Awards у Лондоні – 5 березня 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл на виставці Immersive Storytelling Studio у Національному театрі – 7 березня 2020 року.