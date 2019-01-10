Остання пісня Честера Беннінгтона: в мережі з’явився посмертний трек

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Марк Мортон і Честер Беннінгтон
Марк Мортон і Честер Беннінгтон / wallofsoundau.com

Творчість покійного лідера гурту Linkin Park, Честера Беннінгтона, обговорюють досі. Більше ніж через 1,5 року після самогубства чоловіка, гітарист американського гурту Lamb Of God Марк Мортон випустив посмертний трек, записаний разом з Честером.

Про це повідомляють на MusicFeeds.

Сингл під назвою Cross Off була записаний у 2017 році за декілька місяців до самогубства Беннінгтона. Посмертна пісня вийшла саме зараз через прийдешній вихід альбому Марка Мортона Anesthetic, реліз якого запланований на 1 березня.

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Марк Мортон і Честер Беннінгтон / Ultimate Guitar

"Це божий дар. Ти чуєш Честера і знаєш, що це Честер і його дивовижний сильний голос. Такий емоційний. Дуже особистий і дуже унікальний", – не стримав емоцій американський музикант.

Марк Мортон і Честер Беннінгтон – Cross Off: дивитись відео онлайн

Новий трек з'явився на YouTube-каналі Мортона ще 8 січня, але з того часу користувачі його прослухали близько півмільйона разів.

Нагадаємо, що Честер Беннінгтон скоїв самогубство 20 липня у власному будинку. Похорон лідера гурту Linkin Park відбувся 29 липня в Палос Вердес, штат Каліфорнія, – музиканта востаннє проводжали родичі, друзі та колеги. За оприлюдненими результами експертизи, на момент самогубства музикант не перебував під дією наркотиків, але у його організмі виявили сліди алкоголю.

Теги: LifeStyle Музика Честер Беннінгтон Linkin Park
Джерело: Lifestyle
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