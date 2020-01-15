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"Острів фантазій": до прем'єри готується комедійний хоррор з Люсі Гейл – сюжет і трейлер

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Кадр з фільму "Острів фантазій" / IMDb

Зірка серіалу "Милі ошуканки" Люсі Гейл зіграє головну роль у комедійному фільмі жахів “Острів фантазій". Позаяк до прем'єри залишилося близько місяця, творці картини тішать фанатів, що чекають на прем'єру, новими постерами, кадрами та трейлерами.

Окрім класифікації  до "жахів" та "фентезі" американська картина отримала також підвид комедійного фільму, тож можете бути певні, надто лячно під час перегляду не буде. До слова, прем'єра фільму "Острів фантазій" запланована на 13 лютого 2020 року.

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У сюжет комедійного хоррора ліг однойменний серіал, який транслювався на американському телебаченні з 1977 по 1984 рік. Ще один сезон стрічки вийшов у 1998 році, а вже в 2018 стало відомо, що Джефф Вадлоу займеться екранізацією фільму. Кінотворець, який відомий такими проєктами як "Пипець 2" та "Правда чи дія", виступив режисером і співавтором сценарію.
 


Нові кадри з фільму / Facebook / @Blumhouse

Зйомки фільму "Острів фантазій" проходили на острові Фіджі з січня до червня 2019 року. Головні ролі у фільмі виконали Люсі Гейл, Меггі Кью, Майкл Пенья, Портія Даблдей, Майкл Рукер та Кім Коутс.

За сюжетом, ідеальна відпустка групи гостей на розкішному віддаленому курорті перетворюється у справжнє пекло. Таємничий містер Рорк запропонував відвідувачам готелю завітати на тропічний острів, а також здійснити одну найзаповітнішу мрію кожного. Ті, звісно, погодилися. Однак пізніше, ласі на легке добро туристи, розуміють, все, що відбувається з ними – не просто так. Тепер, щоб покинути острів, їм доведеться розгадати таємницю тропічного раю, або заплатити за нього своїм життям.

"Острів фантазій": трейлер українською дивитися онлайн

Отсрів фантазій фільм 2020
Постер до фільму "Острів фантазій" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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