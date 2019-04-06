Оззі Осборн скасував усі концерти до кінця року через травму: подробиці

Англійський рок-музикант Оззі Осборн, який раніше відклав концертний тур Великою Британією та Європою No More Tours через захворювання на грип, тепер вже скасував усі виступи у 2019 році.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Осборна в Instagram.

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Словами неможливо висловити, який я засмучений, злий і пригнічений, що не можу поїхати в тур прямо зараз. Я вдячний за любов і підтримку, яку отримую від моєї родини, моєї групи, друзів і фанатів, це дійсно те, що мене підтримує. просто знайте, що мені стає краще з кожним днем. Я повністю одужаю. Я закінчу свій тур. Я повернуся!

– заявив артист.

Як пишуть західні ЗМІ, Осборн отримав травму після невдалого падіння в своєму будинку. Наразі музикант відновлюється під наглядом свого лікаря в Лос-Анджелесі.