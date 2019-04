PALANKA: як маленькі зірки запалили публіку на концерті у Львові

Дитячий поп-гурт PALANKA ще з 2014 року дивує не лише своїм складом (дітки там з 6 до 12 років), а й неймовірним талантом! У Львові 14 квітня вони по-справжньому вразили яскравими номерами, під які танцювали як дорослі, так і малі діти.

Музична подія відбулась у клубі "Малевич", де гурт PALANKA влаштував своє перше шоу з програмою "#Супердіти". Публіка була в справжньому захваті та гаряче зустріла молодих зірочок. Маленькі артистки, одній з яких нещодавно виповнилось 6 років і вона ще навіть не ходить до школи, зіграли грандіозний концерт з конфеті, піротехнікою, бульбашками, снігом та неймовірним світловим шоу. Серед пісень на сцені зазвучала велика кількість їхніх синглів, зокрема, і нових – "Босоніж" та "Хай звучить".

Програма була інтерактивною, тому глядачі і публіка провели концерт на одному диханні. Деякі маленькі глядачі навіть потрапили у свій перший слем та навчились показувати "козу". Підтримати свій улюблений гурт прийшла неочікувано велика кількість людей – близько тисячі, тому маленькі артистки "на повну" віддавались палким прихильникам.

Як дитячий гурт PALANKA запалював публіку у Львові – дивіться у яскравій фотогалереї.



Концерт гурту PALANKA у Львові

Що відомо про гурт PALANKA?Дитячий гурт PALANKA сформований у 2014 році за ініціативи музичної школи YOLO. У репертуарі гурту – українські та світові поп/рок хіти. У 2014 році гурт випустив свій перший кліп на пісню Rock'n'roll Queen британців The Subways, який вони розмістили у Facebook. Його прокоментувала бас-гітаристка Шарлотта Купер (Charlotte Cooper), де зазначила, що: "They are rock stars in making!!!" ("Вони майбутні рок зірки!").

Всі фото: прес-служба