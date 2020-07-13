Дружина телеведучого Нікіти Добриніна, українська блогерка Даша Квіткова 9 липня відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 22 роки. З цієї нагоди зірка влаштувала вечірку на яхті.

Даша Квіткова з радістю поділилася з шанувальниками роликом, на якому показала своє свято. Дівчина зазначила, що їй воно було необхідне, адже під час активної підготовки до весілля та інших турбот вона зовсім забула про відпочинок. Відео блогерка оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі.

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День народження Даші Квіткової

У публікації знаменитість розповіла, що вже місяць перебуває у знервованому стані, бо вона та чоловік Нікіта Добринін вирішили подарувати собі мрію. Таким зізнанням зірка заінтигувала шанувальників, адже зазначила, що деталями поділиться пізніше. Саме тому цей святковий вечір був необхідним для неї. Дівчина прагнула розслабитися, зупинити всю роботу і просто танцювати.

Дякую всім за привітання, за теплі слова і дзвінки. Я досі відповідаю на ваші повідомлення. Сильно люблю кожного зі своєї аудиторії. Дякую всім, хто був поруч зі мною в цей вечір. Дякую найкращому чоловікові, який витримав всі мої ранкові нерви,

– написала Даша.

На відео Квіткова показала запальні танці посеред Дніпра та поділилася позитивними емоціями з шанувальниками. Схоже, що святковий день дівчина запам'ятає надовго і він стане одним із найкращим цього літа.



