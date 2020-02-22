Памела Андерсон спростувала скандальні заяви свого колишнього обранця

Американська модель та акторка Памела Андерсон, мабуть, не вміє жити без інтриг та скандалів. Адже навіть її 12-денний "шлюб" з режисером Джоном Пітерсом обернувся гучними новинами про зірку: чоловік заявив, що його покинули після того, як він погасив борги коханої. Памела Андерсон вирішила не зволікати та лаконічно спростувати заяви свого колишнього.

Зірка дала ексклюзивний коментар виданню Ladysmith Chemainus Chronicle, яке виходить у її рідному місті Ледісміт в Канаді. Актриса заявила, що не мала корисливих цілей щодо Джона Пітерса. Вони були знайомі упродовж понад 30 років, тому Памела Андерсон вирішила відновити їхні стосунки та спробувати побудувати з режисером шлюб.

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Однак до вівтаря справа не дійшла. Пара обмінялась клятвами у присутності родичів у готелі в Санта-Моніці, не отримавши офіційних документів про шлюб. Та не минуло й двох тижнів, як Памела і Джон оголосили про розрив, а чоловік заявив, що його використали. За словами режисера, він оплатив борги красуні, віддавши 200 тисяч доларів.

Я кинув все заради Пем. Вона заборгувала майже 200 тисяч доларів і не мала жодного способу, щоб сплатити їх. Тому я їх оплатив, і за це вона мене так "віддячила". Немає більшого дурня, ніж старий дурень,

– зазначив він.

Саме цю заяву вирішила спростувати Памела Андерсон. Вона зазначила, що не потребує підтримки чоловіка, адже має стабільні доходи, які дозволяють їй покрити всі витрати. Зокрема, Памела Андерсон є власницею елітного будинку, який здає в оренду. Окрім цього, вона має підписані контракти та зйомки для рекламних проєктів і глянців.

"Мені не потрібно, щоб хтось платив за мої рахунки. У мене є будинок у Малібу, вартість якого оцінюють в 10 мільйонів доларів. Маєток здається в оренду вже майже два роки, та ще буде здаватись у наступні 3-5, а це 40 тисяч доларів на місяць. Ця сума покриває всі мої рахунки та витрати. Ще у мене є контракти та інша робота. Ці гроші я вкладаю у свій проєкт... Я б ввічливо вислухала б і сказала, що думаю про все це. Бо, здається, він все ще дивився на мене як на ту наївну дівчинку, яка колись сиділа з ним в барі", – заявила Памела Андерсон.

Та гроші від Джона Пітерса вона таки отримала. Памела Андерсон зізналась, коли їхні стосунки зазнали краху, режисер вирішив дати їй 100 тисяч доларів. Зробив він це зі словами: "Без образ".



Памела Андерсон розійшлась і Джоном Пітерсом / The Hollywood Reporter

Наразі Джон Пітерс відновив роман зі своєю колишньою нареченою Джулією Фай Вест, яка вдвічі молодша за нього. Однак повернувся режисер до красуні уже без обручки тому поки пара буде просто зустрічатись. Чи піде таки Ддон Пітерс до вівтаря – невідомо, однак інсайдери західних ЗМІ стверджують, що цього разу він не хоче квапитись із рішеннями.