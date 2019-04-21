Памела Андерсон знялась у спокусливій фотосесії зі своїм бойфрендом

1081 Читать новость на русском
Памела Андерсон
Памела Андерсон / Instagram / @pamelaandersonfrenchfan

51-річна акторка і модель Памела Андерсон вже давно не прикрашала відомі глянці та не брала участь у стильних фотосесіях. Однак днями зірка вразила мережу, показавши сексапільні кадри для глянцю.

Памела Андерсон вкотре здивувала своїх прихильників. Після чергового відновлення стосунків із 33-річним французьким футболістом Аділем Рамі вона знялась із коханим у сексуальній фотосесії. 

Читайте також: 51-річна Памела Андерсон і 33-річний Аділь Рамі помирилися через півроку після розставання

Грайливі фото пари з'явились на сторінках Intimately Magazine. Перед камерою фотографа Кармело Редондо футболіст Аділь Рамі постав у скромній чорній водолазці. Пікантності фото додала Памела Андерсон, яка вбрала для зйомки атласну чорну сукню, оголивши пишні груди. На кадрах закохані, які, за словами інсайдерів, готуються одружитись, не приховували своїх почуттів.

"Я не веду рахунок прожитим рокам і не одержима віком. Життя триває, і ми постійно вчимося, змінюємося. Так ми залишаємося вічно молодими і цікавими. Чим більше часу у нас є, тим більше можливостей. Я дивлюся на нове покоління і розумію, що вони застрягли в своїх Instagram, Snapchat або у відеоіграх. Вони дуже зайняті цими дурницями, але це марна трата часу. Боріться з цим! Боріться заради любові, адже саме вона робить нас живими", – розповіла Памела Андерсон. 

Окрім цього, 51-річна Памела Андерсон приміряла зухвалі та гарячі образи. Екс-модель засвітилась у розкішній мереживній білизні, приталених боді та сексуальних міні-сукнях. 

 

blog_ava
Програма Володимира Зеленського: основні тези
сьогодні
48274
Теги: LifeStyle Памела Андерсон Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
сьогодні 17:21 Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
823
Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
сьогодні 16:03 Голос країни 9 сезон: за кого голосуватимете у фіналі? Опитування
1777
Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
сьогодні 15:01 Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата
Юлія Михайлова 5535
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
сьогодні 11:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 6323
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
20 квітня 11:39 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
22752
Новини
Більше новин
Залиште відгук