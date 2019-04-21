Памела Андерсон знялась у спокусливій фотосесії зі своїм бойфрендом

51-річна акторка і модель Памела Андерсон вже давно не прикрашала відомі глянці та не брала участь у стильних фотосесіях. Однак днями зірка вразила мережу, показавши сексапільні кадри для глянцю.

Памела Андерсон вкотре здивувала своїх прихильників. Після чергового відновлення стосунків із 33-річним французьким футболістом Аділем Рамі вона знялась із коханим у сексуальній фотосесії.

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Грайливі фото пари з'явились на сторінках Intimately Magazine. Перед камерою фотографа Кармело Редондо футболіст Аділь Рамі постав у скромній чорній водолазці. Пікантності фото додала Памела Андерсон, яка вбрала для зйомки атласну чорну сукню, оголивши пишні груди. На кадрах закохані, які, за словами інсайдерів, готуються одружитись, не приховували своїх почуттів.

"Я не веду рахунок прожитим рокам і не одержима віком. Життя триває, і ми постійно вчимося, змінюємося. Так ми залишаємося вічно молодими і цікавими. Чим більше часу у нас є, тим більше можливостей. Я дивлюся на нове покоління і розумію, що вони застрягли в своїх Instagram, Snapchat або у відеоіграх. Вони дуже зайняті цими дурницями, але це марна трата часу. Боріться з цим! Боріться заради любові, адже саме вона робить нас живими", – розповіла Памела Андерсон.

Окрім цього, 51-річна Памела Андерсон приміряла зухвалі та гарячі образи. Екс-модель засвітилась у розкішній мереживній білизні, приталених боді та сексуальних міні-сукнях.