Панацея від застуд від Jerry Heil: нова пісня "Форте-За"

Українська співачка та авторка пісень презентувала новий трек. Прем'єра відбулася на її ютуб-каналі сьогодні, 12 грудня. Цього разу сингл стосується хвороб, які ніколи не бувають вчасними і спіткають як співаків, так і суворих керівників.

Jerry Heil безперервно тішить шанувальників новими хітами, не даючи змоги засумувати за її неординарною творчістю. Про що тільки не співала висхідна зірка українського шоу-бізнесу. Її пісні вже стосувалися і проблем правильного харчування, і білого взуття, і різних соціальних статусів між закоханими. Тепер настав час торкнутися теми хвороб.

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У пісні "Форте-За" Jerry Heil назвала метод лікування небажаних застуд. "Солодкий шматочок у роті" допоможе як вокалістам, так і крикливим керівникам.

Враження фанатів від нової пісні дуже розділилися. Одні стверджують, що це "хітяра з коробки ліків", інші ж називають роботу суцільною рекламою і сподіваються, що це остання замовна пісня зірки.

Jerry Heil – "Форте-За": дивіться кліп онлайн