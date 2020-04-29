Пандемія коронавірусу змусила змінити правила премії Оскар

Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, змусив організаторів легендарної премії Оскар переглянути затверджені правила. Так, на омріяну статуетку тепер можуть претендувати кінострічки, які не транслювали у кінотеатрах.

Як повідомляє Variety, відповідне рішення Академія кінематографічних мистецтв і наук ухвалила у вівторок, 28 квітня. Організатори Оскару врахували, що багато фільмів, які можуть стати лауреатами премії, не можуть вийти у прокат через пандемію. Тому у 2021 році до списку номінантів потраплять навіть ті кінострічки, які презентували на стрімінгових платформах.

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Та, звісно, організатори внесли обмеження. Оскільки в попередніх правилах Оскару фільм мав бути в прокаті хоча б тиждень, то тепер кінострічка повинна принаймні мати запланований реліз. Окрім цього, щоб стати претендентом на премію, режисери мають розмістити свою роботу на потоковому сайті, призначеному лише для членів Академії, упродовж 60 днів після прем'єри.

"Академія переконана, що немає кращого способу побачити магію фільмів, ніж у кінотеатрі. Наша думка щодо цього є незмінною і непохитною. Втім, пандемія COVID-19 змушує тимчасового виключити це з наших правил. Академія підтримує наших колег у цей час невизначеності. Ми усвідомлюємо важливість їхньої роботи та відзначення, особливо зараз, коли глядачі цінують фільми як ніколи", – наголосили президент Академії Девід Рубін та генеральний директор Доун Гадсон.

Після того, як кінотеатри відновлять свою роботу, організатори Оскару таки влаштують покази фільмів. Та цього разу вони не обмежаться Лос-Анджелесом. Кіномайданчиками стануть заклади в Нью-Йорку, Атланті, Маямі, Чикаго та окрузі Бей.

Також вперше всіх членів Академії буде запрошено взяти участь у попередньому турі голосування за міжнародний художній фільм. Кількість номінацій зменшиться до 23. Оскар у 2021 році не отримуватимуть звукорежисери.

Трансляція вручення премії запланована на 28 лютого 2021 року.