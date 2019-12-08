Парк Юрського періоду: як Кім Кардашян відсвяткувала день народження сина

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Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian

У четвер, 5 грудня, сину багатодітної матусі виповнилося 4 роки. Проте підготовка до масштабного святкування затягнулася, тому вечірку довелося перенести на два дні. Аби вразити малюків, на задньому дворі будинку встановили скульптури динозаврів, тропічні ліани та заховали справжні скарби.

Зіркова матуся ніколи не залишить дітей без уваги та подарунків. Аби забезпечити свято для сина Сейнта, Кім Кардашян відтворила сцени з мультика про парк Юрського періоду. Для підготовки дитячої вечірки Кім Кардашян витратила кілька днів і навіть не вклалася у необхідний термін. Тому свято вдалося провести лише вчора, 7 грудня. 

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На святі все було реалістичним: величезні динозаври, дерева з тропічних лісів, густий туман, що стелився землею. Святковий стіл також відповідав тематиці торжества – солодощі, оформлені під яйця рептилій, та торт, прикрашений різнокольоровими драже. Кім Кардашян ретельно подбала про розваги: діти могли створити власних динозаврів в імітованій науковій лабораторії. 

Чотирирічний Сейнт сам мав змогу перевтілитися в динозавра, одягнувши правдоподібну маску. Таким виглядом він налякав своїх молодших сестер. 

дн сина Кім
Син Кім Кардашян Сейнт / Instagram / @kimkardashian

дн сина кім
Святковий торт для Сейнта / Instagram / @kimkardashian

На святі були діти Кім Чикаго, Норт, Псалм та дочка Хлої Кардашян Тру. Зважаючи на захопливі вигуки малюків, кропітка підготовка не була даремною, вони залишилися у захваті. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові діти LifeStyle Кім Кардашян
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