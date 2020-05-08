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Пасербиця Потапа привітала його з днем народження та опублікувала архівні спільні фото

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Потап із пасербицею, сином та колишньою дружиною
Потап із пасербицею, сином та колишньою дружиною / Instagram / @natashka.gorovaya

Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наталія з нагоди дня народження вирішила поділитися спільними світлинами з вітчимом. Вона оприлюднила архівні кадри, де позує у дитинстві разом із репером.

Сьогодні, 8 травня, український виконавець та продюсер Потап святкує 39-річчя. До привітань долучилися його дружина Настя Каменських, колеги та друзі. Не оминула увагою це свято і пасербиця артиста Наталія Горова. Вона поширила на особистій сторінці в інстаграмі чуттєвий допис.

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У публікації дівчина зазначила, що вони знайомі вже 19 років, а це майже все її життя. Вона поділилася знімками, зробленими на плівку понад 10 років тому. Зауважила, що у звичайних цифрових фотографій немає магії одного кадру та моменту. Можливо, саме тому мода повертається до нас, бо чогось не вистачає.

Ти – надзвичайний талант. Писати треки так, як ти це робиш – це неймовірно! Ти друг. Я багатьма моментами ділилася з тобою за ці роки, а ти підтримував і це дуже цінно,
– написала донька Ірини Горової.

За словами дівчини, хоча Потап і став популярним артистом, проте він залишився доброю людиною, а це в наш час – рідкість.

Для перегляду фото гортайте вправо

Нагадаємо, Ірина Горова та Олексій Потапенко одружилися в 1999 році. В жінки на той час вже була донька Наталя від першого шлюбу. У 2008 році в подружжя народився спільний син Андрій. Вкінці 2016 року Ірина та Потап зізналися, що розвелися ще два роки тому. Вже через три роки репер одружився із своєю колегою по дуету Настею Каменських. З екскоханою він підтримує дружні стосунки, а також вони є партнерами по бізнесу.

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки Зіркові діти Потап LifeStyle
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