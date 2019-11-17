Павло Зібров розповів про "вуса-бренд" та реакцію Олега Винника на нову пісню

Український естрадний співак нещодавно презентував пісню "Вуса-бренд". Він не перестає пишатися незмінним елементом своєї зовнішності й навіть почав оспівувати його у власних хітах. Павло Зібров розповів, як відреагував Олег Винник на згадку про нього в пісні.

Павло Зібров належить до тих виконавців, які люблять співати про красу людського тіла. Небайдужим він завжди залишається до жіночих принад: пишних грудей, спокусливих сідниць та струнких ніг. Тепер черга дійшла до власної родзинки в образі – вусів. Під час розмови з Катериною Осадчою в програмі "Світське життя" співак розповів про те, яку роль вуса відіграють в кар'єрі та навіть в особистому житті.

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Павло Зібров зауважив, що нині в українському шоу-бізнесі немає жодного "вусаня", крім нього. А у своїй пісні "Вуса-бренд" він зізнався, що через таку "спокусу" для нього не конкурент навіть сам Олег Винник. Співак розповів, що колега по сцені вже встиг відреагувати на цю провокаційну фразу.

Дзвонить мені Олег пізно ввечері і каже: "Мене вже дістали мої музиканти, бо кажуть, що ти кепкуєш наді мною у своїй пісні!" Я йому сказав: "Вибач, друже, все по-доброму!" Так що все нормально!

– заспокоїв Павло Зібров.

Зірка естради не приховує, що його впізнають саме по вусах. І йому вдалося перетворити їх на власний бренд.

Вуса – це моя магія. Пісень багато є про очі, про волосся, про стан, про груди, нiжки, про що завгодно, а про вуса – єдина пісня. Вуса – це справжній чоловічий інструмент!

– коментував співак прем'єру нової пісні.

Павло Зібров навіть зізнався, що під час подружнього життя з Мариною вони мали конфлікт через його вуса. Тоді співак вирішив омолодитися і збрити їх, аби здивувати кохану дружину. Проте, як виявилося згодом, ефект від такого сюрпризу був цілком протилежний – Марина образилася і навіть спровадила чоловіка на місяць жити в кухні.

З того часу Павло Зібров довіряє свої вуса лише особистій перукарці, з якою працює близько 20 років.

Я навіть кинув палити, щоб сигаретою чи запальничкою їх ніяк не пошкодити,

– поділився співак.

Павло Зібров – Вуса-бренд: слухати пісню онлайн