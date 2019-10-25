Пелікани, слони та жирафи: NK презентувала новий вибуховий кліп Elefante

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка широко популярна під сольним псевдонімом NK, сьогодні, 25 жовтня, представила новий відеокліп на пісню Elefante. Прем’єра кліпу відбулася не лише в Україні, але й у популярній ранковій програмі Despierta America на іспанському телеканалі Univision.

Після шаленого успіху іспанського римейку Peligroso Настя Каменських лише набирає обертів та кожного разу приголомшує шанувальників новою роботою.

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Гарячий римейк Elefante поєднав у собі мікс української сопілки та динамічних латиноамериканських ритмів. Відеоряд наповнений феєричним карнавалом, магічними персонажами та яскравими фарбами. Менш, ніж за годину ролик набрав уже понад 30 000 переглядів на YouTube.

Ключовим образом кліпу стала Pantera Negra, над якою працював український стиліст Андрій Анікєєв. Надихався топовий стиліст супермоделями з 90-х років і тогочасною поп-культурою. Один із аксесуарів зірки – чорні окуляри, виконані у формі двох пантер, які біжать на зустріч одне одному, були створені спеціально для нового відеокліпу.

NK традиційно постала у відеороботі в декількох образах. Серед них – сміливий образ сексуальної блондинки у рожевому жакеті, одягненому поверх латексного бюстгальтера. Інший образ співачка обрала не менш привабливий – синьо-чорний купальник, який доповнюють високі ботфорди та кучеряве волосся.



NK представила новий відеокліп

Третій елемент образу підкреслив ідеальні форми співачки. Настя Каменських одягнула чорний латексний купальник та леопардові колготки.



NK постала у сексуальних образах у новому відеокліпі

Дивіться відеокліп NK Elefante: