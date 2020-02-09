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Пенелопа Крус, Демі Мур та інші актори завітали на вечірку перед Оскаром-2020: фото

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Вечірка з нагоди церемонії Оскар-2020 / LifeStyle 24

Вікенд перед урочистою церемонією премії Оскар завжди відзначається гучними вечірками. Так, британський бізнесмен і кінопродюсер Чарльз Фінч влаштував світський захід, на який запросив топових голлівудських акторів.

Як відомо, ледь не щодня гостей Оскара розважають модні бренди, влаштовуючи гучні вечірки з нагоди кіноподії. Так, 8 лютого Chanel спільно з продюсером Чарльзом Фінчем запросили зірок на вечір з нагоди премії. Захід відбувся у приміщенні готелю Beverly Hills, тому перед закладом встановили фотозону, яку ретельно вивчали журналісти. Десятки фотографів робили знімки кожного актора, який ступав на червону доріжку. 

Важливо: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Цікаво, що кількість гостей була обмежена – 150 людей. Тому сам Чарльз Фінч жартував, що на вечірку могли потрапити тільки ті, хто вже був на ній. А таких акторів виявилось чимало: Пенелопа Крус, Демі Мур, Люсі Бойнтон, Каміла Морроне, Діана Крюгер, Кріс Пайн, Роберт де Ніро та інші знаменитості відпочили на заході. Хоч дрес-коду, як такого, не було встановлено, чимало зіркових гостей обрали вбрання з колекцій Chanel, тому сміливо позували у твідових костюмах та елегантних сукнях. 

Сексуальна Демі Мур в костюмі
Сексуальна Демі Мур в костюмі / Getty Images 

Кріс Пайн
Кріс Пайн / Getty Images

Люсі Бойнтон на вечірці
Люсі Бойнтон на вечірці / Getty Images

Легенда Голлівуду Роберт де Ніро
Легенда Голлівуду Роберт де Ніро / Getty Images

Каміла Марроні – обраниця Леонардо Ді Капріо
Каміла Марроні – обраниця Леонардо Ді Капріо / Getty Images

Акторка Діана Крюгер
Акторка Діана Крюгер / Getty Images

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Оскар 2020
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