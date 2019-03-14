Пенелопа Крус у ніжному образі та Антоніо Бандерас відвідали прем'єру фільму "Біль і слава"

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Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас
Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

Знамениті іспанські актори стали головними гостями вечора, який пройшов у столиці Іспанії напередодні, 13 березня. В одному з кінотеатрів Мадрида відбулася прем'єра фільму за участю Пенелопи Крус та Антоніо Бандераса "Біль і слава" (Dolor y gloria). На світський захід головні актори стрічки прийшли разом.

На початку лютого з'явився перший трейлер до фільму "Біль і слава" (Dolor y gloria), в якому 44-річна Пенелопа Крус і 58-річний Антоніо Бандерас грають головні ролі. А в четвер, 13 березня, в одному з кінотеатрів Мадрида відбулася довгоочікувана прем'єра від режисера Педро Альмодовара.

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На допрем’єрний показ було запрошено чимало зіркових гостей, однак вся увага була прикута до Пенелопи Крус, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі.

Для червоної доріжки 44-річна іспанська акторка обрала білосніжну довгу сукню до підлоги з спідницею плісе та яскравим ліфом, який був обшитий стразами. Сріблястий клатч і діамантові прикраси стали відмінним доповненням її ніжного образу. Її супутний одягнув класичне чоловіче вбрання – смокінг синього кольору та сорочку в тон.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

Пенелопа Крус і Антоніо Бандеас
Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

 

 
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Теги: Мода Голлівуд Пенелопа Крус LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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